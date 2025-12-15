日超正偶像1週「狂吃6天拉麵」沒胖！親揭自律真相

娛樂中心／徐詩詠報導

拉麵在日本被視為國民美食之一。不過，隸屬於日本偶像團體「may in film」的成員湊いおり，吃拉麵的習慣似乎與一般民眾有所不同。擁有甜美外表與纖細身材的她，平日飲食幾乎是1週吃6天拉麵，不僅體重沒增加，近期還透露自己反而瘦了5公斤，引發粉絲好奇。對此，她也公布自己的規律日常。









日本超正偶像1週「狂吃6天拉麵」完全沒胖！親揭自律真相網嚇傻

湊いおり為偶像團體「may in film」的成員。（圖／翻攝湊いおりIG）





事實上，湊いおり經常在社群上貼出自己享用拉麵的照片，近期更發文指出：「一週吃6天拉麵的偶像。」後續則貼出自己在跑步機上健身的影片。湊いおり續指，自己每天都設定中等速度進行跑步訓練，並下定決心永遠不要變胖。除此之外，她也透露自己2餐之間至少間隔10小時，並盡量避免西式甜點。

日本超正偶像1週「狂吃6天拉麵」完全沒胖！親揭自律真相網嚇傻

湊いおり相當喜愛吃拉麵。（圖／翻攝湊いおりIG）





日本超正偶像1週「狂吃6天拉麵」完全沒胖！親揭自律真相網嚇傻

湊いおり透露自己1週吃6天拉麵。（圖／翻攝湊いおりIG）

不少網友看完偶像自律的生活後，紛紛留言表示：「昨天看到一篇文，說有人為了吃拉麵，進一步限制其他碳水化合物的攝取，看來拉麵減肥法是現在的流行趨勢」、「姐姐，你真棒！」、「一切都要歸功於飲食和運動」、「努力和決心令人難以置信，這可是個超級偶像啊」。

日本超正偶像1週「狂吃6天拉麵」完全沒胖！親揭自律真相網嚇傻

但她強調自己有固定運動的習慣。（圖／翻攝湊いおりX）





日本超正偶像1週「狂吃6天拉麵」完全沒胖！親揭自律真相網嚇傻

不少粉絲看完湊いおり的生活日常後，盛讚她是超級女偶像。（圖／翻攝湊いおりIG）





















