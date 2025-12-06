日越首次副部長級「2加2」對話 深化安全合作

記者賴名倫／綜合報導

日本與越南於4日首次舉行副部長級外交國防「2加2」對話，針對印太局勢、全球地緣衝突議題交換意見；並同意將根據雙邊「全面戰略夥伴關係」框架，持續深化安全合作，應對中共擴張威脅。

日本外務省表示，本次在東京舉行的會談，是由外務審議官鯰博行、防衛審議官加野幸司代表日本外務省與防衛省；越南則由外交部常務副部長阮明武（Nguyen Minh Vu）、副國防部長黃春戰（Hoang Xuan Chien）代表出席；會中討論中共在東海南海的脅迫與灰色地帶行動，以及北韓研發核武計畫與綁架人質等議題，並規劃根據日本「政府安全保障能力強化支援」（OSA）框架，擴大雙邊的國防裝備與技術轉移，持續推動交流與各項演訓，提升人道救援／災害防救（HA/DR）經驗與能量。

外務省指出，此次會談是以今年4月時任日本首相石破茂訪問越南時，在雙邊峰會上達成的共識作為基礎所舉行；雙方代表會後表明，將延續《東協印太展望》（ASEAN Outlook on the Indo- Pacific, AOIP）構想，持續推動各領域合作，進而實驗「自由開放印太地區」理念、維繫區域和平繁榮。

值得一提的是，2位越南高階官員也於4日會後拜會日本防衛大臣小泉進次郎，並同意持續推動人才培訓與交流課程，藉此拓展制度化合作框架、深化雙邊安全合作邦誼。