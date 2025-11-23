日趕猴隊護家園 找回人猴平衡界線

今年日本熊出沒事件頻傳，顯示野生動物與人類生活空間的界線正日益模糊。在長野縣，除了熊下山，猴群也頻頻闖入村莊。為了與猴群共存，當地政府成立「趕猴隊」，用最人道的方式維持這場微妙的平衡。

身穿橘色背心、手拿竹竿與鈴鐺，他們被稱為「趕猴隊」，由約50名由政府雇用的兼職人員組成，負責驅趕闖入村莊的日本獼猴。

趕猴隊成員 三宅雅也：「重要的是要把猴子全都趕回山裡，不留下任何一隻。」

在日本北阿爾卑斯山的山腳下，人與猴之間的界線正逐漸消失。越來越多猴群乾脆留在村內活動，幾乎不再回到山裡。

居民：「牠們吃蘋果時會亂丟，吃一口就丟下，好像在說，嘿，看我吃，如果有蔬菜，也被弄得一團亂，有時甚至抱著南瓜跑走。」

有些猴子甚至闖進居民家中，翻箱倒櫃。

居民：「牠們進來的時候，打開了這個蓋子，想拿裡面的穀物，蓋子上有咬痕 穀物散落一地。」

部分地方議員主張以撲殺解決問題，但專家警告，這樣只會治標不治本。

信州大學教授 泉山茂之：「即使猴子的數量暫時減少，只要環境還適合猴子生存，就會有其他猴子進來定居，牠們的數量就會恢復到原來的水平，這個問題就會再次發生。」

趕猴隊運用GPS技術追蹤猴群。每個猴群至少有一隻猴子佩戴項圈發射器，隊員以天線與手機定位，逐步將牠們趕回山裡。

趕猴隊成員 三宅雅也：「我們設定好目標方向，形成陣型，包圍牠們，然後像移動的戰線一樣，作為一個整體向前推進。」

專家建議透過多種方式共存，比如清除村邊植被、設置電圍欄，並持續利用GPS追蹤監測猴群。目標不是消滅牠們，而是讓牠們明白人類的界線。

趕猴隊成員 三宅雅也：「猴子們其實並沒有做任何惡意的事情，但還是有人因此遭受損失，所以為了保護這些人，我們要求猴子們回到山里，生活在牠們應該生活的地方，這就是我們的想法。」

對觀光客而言，這些雪猴是可愛的日本象徵；但對農民與居民，卻是有點惱人的鄰居。在人與猴的共存之路上，長野的「趕猴隊」每天出勤，用最溫和的方式，維持這場微妙的平衡。

