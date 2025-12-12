日車站「台灣國旗擋道」畫面曝！挨轟：好意思笑中國

生活中心／李汶臻報導

台灣旅人的海外失格舉動，不時就會在網上引發討論。日前一位在社群擁有超過10萬粉絲追蹤的台灣正妹，因自備小電鍋到日本飯店DIY煮和牛吃，引發台日網友砲轟，甚至有人開嗆「以為中國人」、「丟臉丟到國外」，正妹隨後急忙刪文。如今，又出現有台人在京都車站附近、某大型連鎖量販店的電梯口前堆放行李箱，其中一咖「胖胖箱」上還貼著象徵台灣的貼紙。畫面曝光至今，已吸引兩千多人圍觀，甚至有網友留言開酸：「還好意思貼國旗」、「還好意思笑中國沒水準」。

日前就有網友在臉書社團「京都自由行究極攻略」分享，她指出在京都車站附近的大型連鎖量販店友都八喜（Yodobashi），赫見一堆行李箱放在電梯口，其中一咖「胖胖箱」上還貼著印有台灣國旗和台灣獨有「番薯狀」外形的貼紙。一整坨行李被「違停」在電梯口旁邊，主人們早已不知去向。

原PO上傳畫面並有感而發提醒喜愛京都的台灣朋友，要互相提醒注意自己的行為是否影響到他人，當個合格的旅人，「不要讓台灣成為下個不受當地人歡迎的國家」。貼文曝光後，引發網友熱議並湧入留言：「很誇張耶！這是為了省coin locker的錢嗎」、「京都人不喜歡任何人，還是別去打擾人家了」、「沒用的，在台灣就是一堆臨停、暫停紅線的車，一堆放在騎樓的雜物，怎麼可能到國外就改」。

更有網友的留言掀起政治對立，開酸「可悲台灣人，五十步笑百步，還好意思笑中國沒水準」、「以前還有中國人幫台灣人坦最爛旅遊客，現在中國人減少，海水退潮就知道台灣人一堆沒穿褲子」。但也有不少網友緩頰行李箱的主人並非故意「沒擋住電梯口啦，是放在電梯口旁的地方，並沒有影響了電梯的使用喔」，另也有人反問「請問各位合格旅人會怎麼做？曾經在東京Bic Camera附近2、3個地方，大行李箱置物櫃都滿的，後來就推著逛。這麼一大團都推著逛也很妨礙其他客人吧？」。

