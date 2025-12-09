日軍事擴張 打造飛彈群島抗陸

日陸緊張局勢之際，日本正推動過去40年來最大規模的南西群島軍事擴張。美媒9日報導稱，日本積極在台灣周邊建設「飛彈群島」，範圍從沖繩與那國島直抵九州，部署反艦飛彈陣地、雷達與電子戰設施，提升遏阻能力。

與那國島距離台灣僅110公里，是日本領土最西端。2022年美國前眾院議長裴洛西訪台後，大陸演訓飛彈落在與那國島近海。此後，日本加快強化南西防線，包括新設飛彈庫、部署中程防空系統，並在九州增派F-35戰機與長程打擊能力，擴編類似美國海軍陸戰隊的兩棲快速部署旅。

上周末一架大陸戰鬥機以雷達照射日本自衛隊戰機，更加深外界對「誤判」風險的憂慮。

日本前陸上自衛隊中將磯部晃一指出，共軍正在提升以武力脅迫台灣屈服的實力，美日及西方國家都必須展現反對改變現狀的決心。

首相高市早苗先前在國會表示「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」，引發中國強烈反彈。2015年安倍政府通過修法後，日本可在自身「存亡受威脅」時援助友好國家，但高市之前的歷任首相都避免說明發動集體自衛權的具體情境，因為他們了解這會加劇中日緊張關係。

然而，鑑於日本與台灣地理位置接近，以及日本自身安全對美國的依賴，美國主導的對台防禦行動或許就是啟動集體自衛的其中一種可能。

新潟縣立大學教授畠山京子表示，若美方要求日本支援台灣防衛，日方幾乎無法拒絕，否則美日同盟恐遭根本性動搖，但日本的軍事建設也引發國內爭論。日本共產黨黨魁形容政府正在打造「飛彈群島」，防衛大臣小泉進次郎則回應，在與那國島部署中程地對空飛彈，不過是為了降低日本遭攻擊的可能性。

華府智庫新美國安全中心（CNAS）指出，若日本在美國主導的台灣防衛行動中扮演支援角色，與那國島的電子戰部隊可能成為「殺傷鏈」的一環，向美日飛彈單位提供目標資訊，使該島成為中國的優先攻擊目標。

沖繩國際大學榮譽教授照屋寬之表示，南部島嶼軍事化令人回想起1945年沖繩戰役。然而對年輕世代而言，安全威脅比戰後反軍國主義更具現實感。產經新聞的民調顯示，18至29歲青年中超過8成支持高市的國防擴張，是高齡族群的兩倍。