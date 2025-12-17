日軍機疑再遭共軍雷達照射 靜岡縣上空長達十分鐘

日本自衛隊證實，昨天晚間又有軍方直升機，在靜岡縣上空，疑似遭到大陸雷達照射，長達十分鐘，目前正在蒐集相關證據。另外日本明年度軍費預算大增，將達到GDP的2%，創下史上新高。

日本自衛隊又有軍方直升機，遭到雷達照射長達十分鐘。（示意圖，與本事件無關／shutterstock達志影像）

日本自衛隊再次遭遇疑似中國雷達照射事件，陸上自衛隊第一直升機軍團證實，一架載有5名人員的直升機於16日晚間在靜岡縣上空被雷達照射長達10分鐘，所幸人員與直升機均未受損。同時，日本2026年度國防預算將達9兆日圓，相當於GDP的2%，創下歷史新高。日本政府計劃增設彈藥庫強化防衛，但此舉在地方引發不同聲音，部分民眾支持可促進地方發展，也有居民擔憂生計受影響。

日本自衛隊正在蒐集證據，調查16日晚間發生的雷達照射事件。陸上自衛隊第一直升機軍團表示，一架搭載5人的直升機在靜岡縣上空遭到疑似共軍雷達照射約10分鐘，幸運的是機上人員毫髮無傷，直升機本身也未受損害。

日本政府同時大幅提高2026年度國防預算，金額高達9兆日圓，將國防支出擴大至相當於GDP的2%。這項預算案包含以無人機建構沿岸防衛體系、強化反擊能力等相關經費。為支應這筆龐大軍費，日本當局計劃從2027年起調高所得稅作為財源。

日本首相高市早苗推出的最新海報強調「強大」與「富足」的理念，並計劃在明年修訂安保相關條例，特別著重於擴大設置彈藥庫。目前最新的彈藥庫預定地點位於鹿兒島的薩摩町，當地可以看到歡迎自衛隊的布條，但同時也出現了「不需要彈藥庫」的抗議看板，顯示民意分歧。

對於彈藥庫設置計畫，當地居民意見不一。有居民擔心彈藥庫將影響周邊竹林，這些竹林是附近居民的收入來源。然而，建設公司老闆山崎隆則認為，薩摩町設置彈藥庫能促進地方活化，讓育兒家庭長期定居，為城鎮帶來正面效果。據了解，日本自衛隊目前全國約有1400個彈藥庫，預計到2032年將再增加130座，以進一步強化軍事防衛能力。這些舉措反映了日本正積極調整國防政策，應對區域安全挑戰。

