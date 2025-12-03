日近6千頭熊遭撲殺！餐廳推「法式熊肉料理」 主廚：盼成北海道代表料理

國際中心／許智超報導

日本多地近期接連傳出熊出沒與攻擊事件，對民眾安全構成嚴重威脅。（示意圖／翻攝自Pixabay）

日本多地近期接連傳出熊出沒與攻擊事件，對民眾安全構成嚴重威脅，而獵殺數量也創下歷史新高，光北海道政府今年獵殺的野生熊隻數量就已超過 960 頭，但熊體積龐大、數量又多，該如何處理？對此，札幌就有餐廳推出法式熊肉料理，主廚表示雖然目前吃熊肉的需求不高，不過希望能慢慢做出口碑，讓熊肉成為北海道的代表料理。

綜合日媒報導，日本各地今年面臨史無前例的「熊患」危機，原本居住在山區的黑熊頻繁入侵人類居住的區域，為了安全起見，今年4到9月間，共撲殺了5983頭黑熊，而北海道政府今年獵殺的野生熊隻數量就已超過960頭，而北海道南部的上之國町情況更嚴重，今年已達104頭，相較於去年同期暴增了17倍，顯示出當地熊患問題的緊迫性。

由於遭撲殺的熊數量超乎尋常，許多地區難以處理。對此，札幌就有餐廳推出法式熊肉料理，先把熊肉放在平底鍋上煎，之後加上迷迭香或其它香料，再放進烤箱烤，讓強烈的熊肉味變得柔和。主廚坦言，目前對客人來說，吃熊肉還是有點陌生的事，需求並不高，不過仍希望能做出口碑，讓熊肉成為北海道的代表料理。

此外，也有鹿肉處理廠開始處理熊肉，工廠經理說，今年到現在，有46頭黑熊送到廠裡，數量比去年多出1倍，員工不擅長分切熊肉，廠方也不可能另請會處理熊肉的人，再加上分切黑熊費力費時，工廠空間有限，一天最多只能處理3頭，因此在作業上也有些困擾。

根據北海道法律規定，獵人必須將黑熊的屍體切成10公分的小塊，和一般垃圾一起送進焚化爐燒掉，以200公斤重的黑熊來說，每頭至少需花2到3小時才能肢解完，獵人根本吃不消，北海道去年設了減容處理設備，將黑熊屍體放入櫃子內，放上炭化過的木屑、稻殼、米糠和水，加熱後的化學反應，能將黑熊屍體分解為水和二氧化碳，讓忙不過來的北海道獵人直呼，這真是個大好消息。

