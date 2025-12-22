日退將拋台海戰事72小時論 帥化民一句話戳破美日馳援幻想

日本陸上自衛隊退役陸將小川清史日前應邀發表台海衝突情境推演，主張台灣若能在戰事初期撐過72小時，美日將承受政治與軍事壓力介入。對此，退役中將帥化民分析直言，小川清史的推演「數據本身就站不住腳」，整體想定與實際作戰能力嚴重脫節。

美國福特號。（圖／美海軍）

小川清史9日在一場受邀演說中指出，台灣近年透過強化反艦飛彈部署、提升監偵能力，以及後備部隊改革與社會動員，作戰思維已不再以「一次擊退敵軍」為目標，而是設法將戰事拖過最危險的前三天。

小川清史認為，只要能撐過72小時，美日勢必承受龐大的政治與軍事壓力，北京方面也難以對外宣稱取得勝利。他在推演中假設美國陸軍48萬人中可派出6萬人參戰，日本可動員15萬人，加上台灣兵力，美日台合計31萬人，對比中國大陸可動員97萬人。

對此，帥化民20日在中天節目《前進戰略高地》中分析表示，自己與小川清史背景相近，同樣受過軍校訓練、赴美參與高階軍事教育，且都曾負責全國層級作戰規劃，但小川提出的兵力與裝備動員數據，明顯與現實不符。

帥化民質疑，小川假設美國陸軍可派出6萬人參戰，但這6萬人「要怎麼到台灣」卻完全未說明，日本即便可動員15萬人，也並非能直接進駐台灣部署防衛。帥化民進一步指出，小川將美日台兵力合計31萬人，對比中國大陸可動員97萬人，「光是這個數字就沒有可比性」。

解放軍福建艦。（圖／微博）

至於海軍戰力，小川推估美國245艘、日本90艘、台灣284艘，共619艘艦艇對抗中國大陸750艘，但帥化民反問，美國海軍是否可能將284艘主力艦艇「一次全數拉到台海戰場」，直言這樣的推演本身就不合理。

在空軍戰力方面，帥化民也批評，小川所列美軍可動員890架戰機的說法，同樣缺乏可行性評估，「這些飛機要怎麼來？補給、航線、基地在哪裡？沒有一個數字是能用的。」他強調，小川以「美日台聯手作戰」為前提的想定，本質上就是不可能完成的任務，因為「美國沒有那個意願，日本也沒有那個能力」。

帥化民直言，現在不斷製造相關輿論，只是「拿將軍頭銜在操作話術」，卻忽略實際軍事條件。對於「台灣是否能撐72小時」的說法，他更直白表示，即便撐過72小時，又能改變什麼？航母、主力空軍與陸軍短時間內根本無法抵達，只靠美國的長程飛彈支援，台灣仍將承受大量打擊，「飛彈不會認人，最後誰最慘，答案很清楚」。

