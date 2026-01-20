日通膨高漲、高市早苗研擬食品消費減稅 長債殖利率暴升！ 花旗示警：日央行今年可能升息3次

日本央行日前表示，將很快開始根據其去年制定的指引，出售其持有的 ETF 和 REIT（房地產投資信託基金），作為逐步退出大規模貨幣刺激政策的部分措施，提供日圓支撐。 圖：Shutterstock

[Newtalk新聞] 日本又有可能要升息了？日本最新消費者物價指數（CPI）將於本周五（23 日）公布，由於日本 11 月 CPI 年增率達 2.9%，創下連續 44 個月高於 2% 目標，導致日圓維持弱勢。截至下午 3 時，日圓兌一美元匯率突破 158.5。這份數據將左右日本央行（BOJ）後續的貨幣政策態度。

去年底，日本央行已調升政策利率 1 碼至 0.75%，但不排除今年還有隱含的升息空間。花旗集團（Citi Group）日本市場主管 Akira Hoshino 示警，若美元兌日元匯率貶破 160 大關，日本央行可能在四月將無抵押隔夜拆借利率（日本政策利率）上調 1 碼至 1%。若日元持續低迷，七月可能再升 1 碼，甚至到年底前，還有第 3 次升息的可能性，使政策利率翻倍至當前水平的兩倍。

弱勢日圓正扼殺日本民眾的購買力，日本央行周一公布 2025 年 12 月生活意識問卷調查，結果顯示，受訪者認為一年後物價較現在「將上漲」的比重達 86%，雖比前一次九月調查的 88% 下滑，但仍處於高水位。主要受大米等食品漲價影響，預期通膨居高不下的消費者依然較多。

然而，日相高市早苗周一（19日）宣布，23 日將解散眾議院，並同步揭示多項具擴張意涵的財政、經濟政策方針，包括結束過度緊縮財政、擴大戰略性公共支出，及研議為期 2 年暫停徵收食品消費稅。日本國會大選將於 2 月 8 日舉行，市場普遍解讀，日本經濟政策正式轉向以「成長導向」與「內需提振」為核心，但也可能增添日本央行控制通膨的難度。

弱勢日圓也不利於債市表現，日本公債 40 年期殖利率今日盤中走升約 7 個百分比，為自 1995 年 12 月 20 年期殖利率達 4% 以來，再出現有日本公債殖利率觸及 4% 水準；30 年期的殖利率也逼近 4%，來到 3.71%。這波公債殖利率竄升，凸顯出日本債市大規模的拋售潮還在持續，主因是市場擔心政府計劃調降食品消費稅，恐致國家財政缺口擴大。

日本 40 年期公債殖利率今（20）日走升逾 7%。 圖：Investing.com

「簡單來說，日元的疲軟是由負實質利率導致的」，Hoshino 解釋，現行的名目利率仍低於通膨水準，「若想扭轉日圓匯率走勢，日本央行除了解決這個（利率）問題外，別無選擇」；他也預估

除了債市動態，市場也將目光投向周五日本央行的利率決議。目前普遍預期，此次會議將維持利率不變，但官員對日圓匯率影響通膨的關注度正在上升，這可能為後續升息路徑提供線索。

雖高市內閣的政策基調仍偏向弱勢日圓，以利於出口導向產業，但礙於國內物價高漲，日本央行也不排除提前實施緊縮政策，抑制了市場信心。日經指數今收跌 592.47 點或 1.11% 至 52,991.1 點；東證指數跌 31.68 點或 0.87%，收在 3,624.72 點。日經在近 4 個交易日累計跌幅 2.5%。

