日通過3.68兆補充預算 追加防衛資金

記者潘紀加／綜合報導

繼日本眾議院表決過關後，參議院16日也通過2025年度補充預算案，總額達18.3兆日圓（約新臺幣3.68兆元）創歷史新高，將有助首相高市早苗內閣啟動經濟對策；其中約1.7兆日圓用於安全和外交，有望提前實現國防預算達國內生產毛額（GDP）2%的目標。

日本《共同社》報導，日本內閣11月底批准2025年度補充預算案，國會參眾兩院陸續投票通過，支持高市內閣推動的大規模經濟方案。

這項經濟對策核心為「應對物價高漲」，編列8.9兆日圓，用於電力和燃氣補貼、補助有孩子的家庭、增加地方政府財政援助等措施；另撥款6.4兆日圓，用於擴大危機管理和經濟成長的投資；並在「防衛力和外交力強化」方面，追加約1.7兆日圓預算。根據規劃，日本防衛省將推動籌獲03式中程防空飛彈改良型、航空自衛隊的機動雷達部隊移防沖繩縣最東端的北大東島等。

廣告 廣告

日本政府先前計畫在2027年度（2028年3月底結束），將防衛費相關經費增加到GDP的2%，如今國會通過史上最高補充預算案，加上2025年度原始防衛預算，有望實現高市10月上任時矢言提前於今年度（2026年3月底結束）達成的目標。

日本參議院16日表決通過2025年度補充預算案，高市早苗（右）對此表達感謝。（達志影像／美聯社）