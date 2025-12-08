日速揭雷達照射事件 搶占國際話語權

記者施欣妤／綜合報導

中共戰機以雷達照射日本自衛隊戰機事件，引發雙方相互指責，日「中」緊張關係再度升溫。日方8日強調自衛隊戰機是在「保持安全距離」下執行任務，反駁北京方面稱嚴重干擾共機飛行的說法。此外，這次防衛省迅速對外揭露雷達照射事件，顯示日本政府意識到國際輿論戰的重要性。

強調保持安全距離 駁斥北京指控

日本官房長官木原稔8日在記者會表示，自衛隊F-15J戰機是在「保持安全距離」的情況下，執行防範領空侵犯的任務，因此不存在「嚴重阻礙中國飛機安全飛行」的情形，直指北京說法「並非事實」。

此外，《日本經濟新聞》報導，本次是日本首次公布「戰鬥機對戰鬥機」的雷達照射事件，而防衛省此次公布的速度極快，事件發生後不到10小時便對外說明，搶占國際話語權。

當天，中共軍機從航空母艦「遼寧號」起飛，而空自戰鬥機從那霸機場緊急升空，因應可能的領空侵犯。自衛隊戰機兩度遭雷達照射的時間，分別是6日下午4時許，以及下午6時許至7時許。而7日凌晨約2時，防衛大臣小泉進次郎就召開臨時記者會，向國際公布此事。報導分析，這反映日本政府意識到國際輿論戰的重要性，須及時揭露中共有問題的行動。

菲機南海例行巡邏 遭中射照明彈

無獨有偶，菲律賓海岸防衛隊7日表示，共軍6日從渚碧礁向一架在南海水域執行例行巡邏的菲律賓飛機，發射3枚照明彈，但強調事件未造成影響，監偵任務仍順利完成。

菲律賓海岸防衛隊說，當時該巡邏機正與漁業局合作，執行合法飛越的監偵任務，監測海洋環境、評估漁業資源狀況等，並在渚碧礁附近水域發現1艘中共醫療船、2艘海警船，及29艘疑似海上民兵船艇。

日相高市早苗7日視察石川縣時，回應中共軍機以雷達照射日本自衛隊戰機事件。（達志影像／美聯社）