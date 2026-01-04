日連鎖超市LOPIA台灣價格沒日本便宜 總經理：請拭目以待

日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）2023年進軍台灣，積極於北中南展店，目前全台有8間分店。不過，有網友認為被日本人視為「價格破壞者」的LOPIA，進軍台灣後沒有比較便宜，話題引發討論，還意外釣出總經理水元仁志回覆。

日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）。（圖／LOPIA Taiwan / 台灣樂比亞 臉書）

有網友在Threads發文表示，在日本樂比亞與其他超市相比，屬於「價格破壞者」等級，且比台灣人比較熟知的唐吉柯德還要便宜，雖然他覺得台灣的樂比亞沒那麼便宜，但是以鮭魚壽司的份量來說，還是值得一吃。

貼文釣出樂比亞總經理水元仁志回覆，他表示「台灣也請再稍微等一下，等到門市數量增加、物流成本下降之後，雖然不敢說會做到『價格破壞』，但一定能讓大家覺得——『在台灣買到的日本商品，竟然能以這樣的品質、這樣的價格？』這一點，我一定會實現。請大家拭目以待。」

大批網友也紛紛留言回應，「壽司真的值得買，一口下去滿滿的幸福感」、「去大阪的時候有去，這間真的很便宜」、「超期待，而且希望以後能開自己一間單獨的店，不一定要在百貨裡面的那種」、「支持Lopia在台灣到處都有 遍地開花」、「支持Lopia在台灣到處都有」。

