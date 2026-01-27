日連鎖餐廳「牛肉蛋餅45元」 網讚佛心：比早餐店便宜

物價漲不停，早餐店買蛋餅配飲料，一不小心就破百元，一名網友分享「便宜早餐」，發現日本平價連鎖餐廳松屋也有賣早餐，一份牛肉蛋餅只要45元，便宜價格引發熱議，許多人直呼佛心。實際查詢官網發現，松屋早餐多為銅板價，牛肉蛋餅則是台灣限定菜單。

一名網友今天在社群平台Threads上分享，他最近變成松屋的「信徒」，偶然發現松屋有賣早餐，牛肉蛋餅只要45元，讓他直呼很便宜。原PO分享自助機台點餐的照片，發現松屋早餐大多為銅板價，例如起司玉米蛋餅43元、泡菜豬燒肉蛋餅50元、滑蛋鮮菇蓋飯套餐50元、醬香滑蛋蓋飯套餐70元。

貼文引發網友熱議，不少人表示，「這比一般早餐店還便宜」、「現在外面買蛋餅，有肉的可能都要60、70元，松屋好佛」、「天啊！一直祈求不要發出來」、「松屋吃早餐真的划算」、「香菇蓋飯套餐只要50元也太便宜」、「45元可以吃到2到3片牛肉欸」、「明天就要去吃」、「推納豆套餐，很好吃」。

《中時新聞網》實際查詢松屋官網，早餐供應時段為早上5至11點，品項算豐富，有4種不同口味的蛋餅、5種日式朝定食，以及滑蛋或納豆等套餐可以選擇，其中牛肉蛋餅是台灣限定的菜單。

