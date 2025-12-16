日遊客入境遭詐騙？「掃機場公告QR Code」填資料1千元飛了

生活中心／游舒婷報導

日本旅客赴台人數增加，但自10月起台灣線上入境卡的新規，卻成了部分旅客的陷阱？近期有日本媒體報導，日本旅客入境後，因誤入假網站，被收取高達50美元（約新台幣1,572元）的手續費。對此，移民署也嚴正澄清並沒有此事。

有日本遊客表示，入境時填寫資料卻被騙走手續費。（圖／資料照）

根據《朝日電視台》報導，目前外籍旅客入境台灣改為線上登錄，須在入境前3天上網完成表格填寫，一名20多歲女性旅客表示，日前抵台時，排隊時看到廣告旗幟提示「入境需填寫入境卡」，並附上網址，她誤以為是官方網站，依QR Code完成申請，最後卻被告知需付費。

沒想到她在網站上完成資料填寫後，被騙走50美元（約新台幣1572元）的手續費，讓她相當錯愕。報導指出，台灣當局已在官方網站提醒旅客，入境卡申請完全免費，並提醒民眾務必確認網站是否為官方網域，以避免遭詐騙。

日本旅行社也呼籲旅客，應提早完成線上申請，並避免透過非官方網站操作。隨著日中航班減班，前往台灣成為日本旅客的新選擇，但旅客仍須提高警覺，避免因操作不慎而遭受不必要的費用損失。

而關於這起報導，移民署也在今（16）日晚上做出澄清，強調國境事務大隊在全台各機場、港口確認，現場所有入國登記表QRCODE連結均無異常，絕無媒體所載有詐騙或付費網站之情事。

移民署說明，如果旅客自行搜尋，也要認明正確網址為「https://twac.immigration.gov.tw/」，倘旅客如有訊息提供或詢問，可與該署國境事務大隊聯絡。（電子信箱：tia@immigration.gov.tw） 移民署也提醒，新詐騙手法層出不窮，請外籍旅客務必至移民署官方網站進行填報，以免造成財產損失。

