日遊客夜市買帝王蟹肉棒嘆被騙！直言：應改叫普通蟹肉棒

台灣夜市一直是國際觀光客必訪景點，但日前一名日本遊客在Threads上分享來台旅遊經驗，提到在台南夜市購買「帝王蟹肉棒」後大感失望，認為味道不佳且沒有帝王蟹肉成分，直呼被騙並建議店家改寫普通蟹肉棒。

日本遊客在台買帝王蟹肉棒，只是蟹肉棒，味道也不滿意。（圖／翻攝Threads）

該名日本遊客在Threads上發文表示，在台南夜市看到一間販售「帝王蟹肉棒」的攤販，店家桌上的小看板除了印有帝王蟹照片，還寫著「帝王蟹風味蟹肉棒，日本空運」字樣。他表示當下雖然想過以夜市的價格應該很難吃到真正的帝王蟹，但仍抱著「可能是蟹肉」的心態購買，結果發現真的只是蟹肉棒，味道也不滿意，嘆自己被騙了，建議店家招牌改成普通蟹肉棒就好。

廣告 廣告

該貼文被轉至PTT後引起熱議，有網友表示「之前逛夜市也被騙過一次」，也有網友提到「小時候看到它的名稱都叫蟹味棒，簡單明瞭，不知何時開始，名稱好像大都改叫蟹肉棒」。不少網友直指，日本當地也有許多攤販、超市販售一樣的產品，且從販售的價格就可以知道不可能是蟹肉。

許多網友認為店家招牌上有寫風味二字，不算欺騙。有網友留言表示「先撇開語言差異不說，起碼有寫帝王蟹風味，算老實了」。雖然蟹肉棒小吃令該名日本遊客失望，不過他也在貼文中分享台灣的木瓜牛奶很好喝，讚賞甜味天然幾乎不含糖，口感極佳，碗粿、蔥油餅、蚵仔煎、滷蛋也都很好吃。

延伸閱讀

影/烏樹林暫置場悶燒遭傳有大量毒石棉瓦 環保局嚴正澄清

蘭嶼限供油「只能加200元」...東北季風擾貨輪入港補給

新北分署12/2聯合拍賣 土城店面、林口土地與多檔股票釋出