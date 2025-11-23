日遊客想吃鼎泰豐被台人擋 掀論戰：熱情地雷管太多

有日本網友表示來台灣想吃鼎泰豐，卻被台灣朋友以價格太貴為理由勸阻，改推其他餐廳。（圖／東森新聞）





鹹酥雞算是台灣代表性的小吃！除此之外如果有外國朋友來台灣你會帶他吃什麼呢，有日本網友表示來台灣想吃鼎泰豐，卻被台灣朋友以價格太貴為理由勸阻，改推其他餐廳。他無奈表示,雖然台灣人很熱情，但這樣被潑冷水也讓他心裡實在不好受。

蒸籠上桌一打開，一顆顆雪白小籠包不斷散發熱氣，黃金18摺薄麵皮包裹鮮嫩豬肉餡，還有滿滿湯汁，幾乎可以成為台灣代表餐廳的鼎泰豐，是不少外國觀光客來台必吃。

不過近期有日本網友表示，說自己來台想吃鼎泰豐，卻常常被台灣人潑冷水，說鼎泰豐太貴，改推其他口袋名單，他認為雖然台灣人出發點是好意，但想做的事被否決卻也讓他心裡不是滋味。

貼文引來網友兩方論戰，有人力挺日本民眾，說觀光客追求的就是一個儀式感，台灣人自己喜歡的外國人不一定能接受。但也有網友認為，台灣人就是比較注重cp值，希望用最少的錢吃到最好吃的東西。

不過雖然出發點是好意，但還是應該尊重他人選擇。

