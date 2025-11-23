日遊客想吃鼎泰豐被台人擋 掀論戰：熱情地雷管太多
鹹酥雞算是台灣代表性的小吃！除此之外如果有外國朋友來台灣你會帶他吃什麼呢，有日本網友表示來台灣想吃鼎泰豐，卻被台灣朋友以價格太貴為理由勸阻，改推其他餐廳。他無奈表示,雖然台灣人很熱情，但這樣被潑冷水也讓他心裡實在不好受。
蒸籠上桌一打開，一顆顆雪白小籠包不斷散發熱氣，黃金18摺薄麵皮包裹鮮嫩豬肉餡，還有滿滿湯汁，幾乎可以成為台灣代表餐廳的鼎泰豐，是不少外國觀光客來台必吃。
不過近期有日本網友表示，說自己來台想吃鼎泰豐，卻常常被台灣人潑冷水，說鼎泰豐太貴，改推其他口袋名單，他認為雖然台灣人出發點是好意，但想做的事被否決卻也讓他心裡不是滋味。
貼文引來網友兩方論戰，有人力挺日本民眾，說觀光客追求的就是一個儀式感，台灣人自己喜歡的外國人不一定能接受。但也有網友認為，台灣人就是比較注重cp值，希望用最少的錢吃到最好吃的東西。
不過雖然出發點是好意，但還是應該尊重他人選擇。
更多東森新聞報導
雨區擴大＋「斷崖式降溫」要來了！ 一週天氣變化一次看
從黑轉粉？新研究揭密「突然愛上香菜」原因 竟然因為老了
彰化啟動芬普尼監測 15家高風險蛋雞場都未檢出
其他人也在看
114年新北市八里區「多元文化繽紛嘉年華」 文康活動中心熱鬧登場
【互傳媒／ 記者 陳家珍／新北報導】新北市八里區公所今（23）日在文康活動中心舉辦「114年新住民多元文化活動互傳媒 ・ 1 小時前
大里、太平3年查獲違法排廢水罰千萬 食品工廠罰百萬
環保局統計，近3年在大里、太平區共查獲違法排放廢水118家次，開罰近千萬，其中去年在大里區中興路一段一帶查獲一食品加工業排放製程廢水未符合放流水標準，依違反水污染防治法，開罰109萬2000元。環保局指出，大里、太平經重劃區開發後，工廠聚落與新建住宅混合發展，形成同條溝渠部分地下化、部分明渠，甚至穿自由時報 ・ 1 小時前
災後2個月！芥菜種會串聯愛心 陪花蓮光復走重建路
馬太鞍溪堰塞湖923洪災後屆滿2個月，基督教芥菜種會今（23）日以「用愛串聯全台」行動，把全國的祝福送進光復。單車隊自北部啟程，載著耶誕禮物抵達馬太鞍長老教會；現場由芥菜種會廚師團隊辦桌款待居民並舉辦祝福音樂會，盼成為脆弱家庭照顧者的力量，陪伴他們走過漫長的重建之路。自由時報 ・ 1 小時前
淨心安好：108個不生病的藏傳身心靈預防醫學處方
你以為需要改變世界，其實只需要先安住自己，煩惱才會一個個鬆開夫妻吵架，太太問：「信傳媒 ・ 44 分鐘前
只有高雄有! TWICE安可曲獻唱"日不落" 獨家煙火秀寵台粉
南部中心／綜合報導南韓超人氣天團「TWICE」23日晚上將在高雄舉辦第二場演唱會，凌晨仍然有大批粉絲漏夜到場排隊買周邊商品，有人是才看完演唱會又來排隊。而在昨晚的首場演唱會上，破天荒打造360度全方位舞台，還有獨家煙火秀，而成員們更是全力火開，帶來三十多首歌曲，安可曲還唱了蔡依林的日不落，讓粉絲嗨翻。南韓超人氣天團「TWICE」22日晚上在高雄舉辦第一場演唱會，吸引五萬名粉絲到場，破天荒打造360度全方位舞台，還有獨家煙火秀。（圖／民視新聞）「你厚！」TWICE成員一開場，超接地氣的台語問候語，展現滿滿誠意。南韓超人氣天團「TWICE」出首十年，首度登上高雄世運主場館開館，破天荒重資打造360度全方位舞台，讓每個角落的粉絲都能零死角目睹精彩的表演。從歷年代表作，到各團員的solo，二小時，三十多首歌曲，成員們火力全開，展現封神的舞台魅力。不只舞台，唱到「ONE SPARK」時，世運主場館炸出高空火紅煙火，照亮夜空，獨寵台灣粉絲。安可曲更獻上蔡依林的日不落，再度掀起高潮，粉絲也高聲齊唱，宛如大型KTV。首場演唱會完美落幕，娜璉也在演出後立刻發布IG限動，用繁體中文向粉絲表達感謝。（圖／翻攝娜璉ig）首場演唱會完美落幕，娜璉也在演出後立刻發布IG限動，用繁體中文向粉絲表達感謝，誠意十足。而粉絲們也像接力賽一樣，看完演唱會，休息沒多久，馬上又到主場館外報到。粉絲說，「我看兩天 ，昨天也有看，今天又來排隊，因為周邊很難排，一直秒售，我昨天只有買到短袖的T恤而已，今天想要買灰色的帽T。另一名粉絲則是凌晨兩點多就來排隊，「想要買球衣，怕買不到所以早點來，沒有打算金額多少，但是就是能買到就好。粉絲搶買周邊商品，凌晨就來排隊，現場大排長龍，TWICE魅力襲捲高雄，粉絲也期待第二場的演出，會帶了什麼樣的驚喜。原文出處：只有高雄有! TWICE安可曲獻唱"日不落" 獨家煙火秀寵台粉 更多民視新聞報導才感性喊：台灣是我生長地方！楊丞琳突淚崩：覺得不會唱歌…高雄演唱會經濟太狂！捷運單日湧「這人次」創新高 運量超越跨年蔡英文「超狂藍髮」接子瑜回家！昔1句「霸氣力挺」網淚崩民視影音 ・ 45 分鐘前
冬天早上爬不起來「不是怕冷」 醫師：在恢復原廠設定
冬天早上爬不起來「不是怕冷」 醫師：在恢復原廠設定EBC東森新聞 ・ 48 分鐘前
安捷航空飛機降落金門機場爆胎！幸無人傷亡 運安會調查結果曝
對此，安捷航空回應，已依主管機關指示強化飛航安全管理，自去年11月底起追蹤每趟任務數據，設定落地警戒值為1.6G，迄今未再超過；並已完成全體駕駛員夜間落地強化訓練，且將飛機結構檢查頻率從每550小時縮短為每250小時一次，以降低重落地與結構損害風險。去年11月4日晚間7...CTWANT ・ 52 分鐘前
感恩節出遊 恐遭遇豪雨、強風、大雪
天氣預報顯示，今年的感恩節假期，美國大部分地區將遇上壞天氣。一場影響範圍廣泛的暴風雪可能帶來豪雨、強風、大雪和雷暴雨。美...世界日報World Journal ・ 57 分鐘前
台南女突癱軟在大馬路上 男性友人「扶不動」車流中冒險拖行
台南市每逢假日往往吸引大批遊客到當地旅遊，不過昨日（11/22）下午1點左右，台南市中西區海安路上卻出現誇張一幕，一名女子因不明原因癱軟在大馬路上，旁邊男子上前協助，不過連續嘗試多次仍抱不動該名女子，最終只能暫時將人放置在路邊，等到停妥車輛後才折返繼續協助，場面相當驚險。太報 ・ 1 小時前
苗栗花田地圖公開！ 聯大、嘉盛里賞花路線在這裡
農業部農糧署補助推動「114年2期作稻田轉作景觀作物營造農村花海風貌暨桃竹苗高鐵沿線景觀作物專區計畫」，苗栗市公所與農友攜手，在國立聯合大學八甲校區周邊及嘉盛里等農田，栽種波斯菊、向日葵，加上當季杭菊，美不勝收，公所公布4處花田，邀民眾共賞。自由時報 ・ 1 小時前
中信盃黑豹旗》預測「誰是最終冠軍？」 有機會抽中陳傑憲親簽新書《突破極限的信念》
中信盃黑豹旗青棒賽今天結束16強賽事，最後8強全數出爐，將於27日起在新莊棒球隊開始8強賽、4強賽以及最後的冠軍戰，《TSNA》舉辦「誰是最終冠軍？」預測活動，預測正確的讀者有機會可以獲得陳傑憲親簽新書《突破極限的信念》。TSNA ・ 18 小時前
「日本東北遊樂日」免費入場！送3千份好禮
[NOWnews今日新聞]一年一度的「日本東北遊樂日」將於12月6日、7日在華山1914文化創意產業園區盛大舉行。主辦單位表示，今年活動邁入第11屆，以最真誠的心意推動日本東北與台灣的深厚交流。本屆不...今日新聞NOWNEWS ・ 48 分鐘前
美現全球首例H5N5禽流感死亡！疾管署估人傳人風險低 石崇良：外出勿接觸禽鳥
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導美國華盛頓州日前通報全球首例人類感染H5N5型禽流感的死亡案例，衛福部長石崇良今（23）日表示，目前並未發現人傳人的...FTNN新聞網 ・ 42 分鐘前
寒冬送暖 台南做工行善團修弱勢屋不停歇
寒冬送暖，台南做工行善團今持續至安南區、七股區修繕弱勢屋，台南市長夫人劉育菁至工地致贈餐點及飲品慰勞志工，案家的鄰居也送小西瓜感謝志工。安南區的潘姓案主為弱勢原住民，長期需洗腎治療，同住的兒子也因膝蓋受傷需手術休養，家中屋舍因風災而嚴重損毀，無力自行修補。做工行善團自10月起以「工會接力」方式展開協自由時報 ・ 43 分鐘前
每日工時增加達周休三日 僅一成勞工願意
在每周工時40小時情況下，你願意集中工時達到周休三日？根據勞動部調查顯示，僅10.3%勞工願意「增加每日工作時數，減少每...聯合新聞網 ・ 2 小時前
護理人力不減反增！台東醫院慶130週年 院長：讓專業真正用在病人身上
衛福部台東醫院是許多台東人生命的起點。王蘭福說，台東醫院自1896年一路從診療所、總督府醫院、省立到署立醫院，陪伴地方走過不同時期，「50歲以上的台東人，有非常大比例是在台東醫院出生，這裡不只是一家醫院，更是台東人的共同記憶。」院內部分建物使用超過60年，這是必...CTWANT ・ 49 分鐘前
合體參訪淡江大橋！任內沒什麼颱風原因曝？ 蔡英文笑虧「護國院長比較兇」
即時中心／顏一軒報導連接淡水與八里的世界級「淡江大橋」今（2025）年9月16日隆重舉行合龍儀式，當時包含總統賴清德、交通部長陳世凱、新北市長侯友宜、立委蘇巧慧、洪孟楷等人到場觀禮見證。前總統蔡英文近期與行政院前院長蘇貞昌，共同參觀明（2026）年即將完工的「淡江大橋」。蘇貞昌表示，在中央政府與新北市政府、和民間工程單位一起投入極大心力下，才得以共同成就這個偉大工程；而蔡英文則說，期待「淡江大橋」明年通車後，能為地方帶來更多的榮景，為台灣帶來更多的關注。民視 ・ 1 小時前
地中海飲食升級版 延緩大腦退化
地中海飲食，被公認全球最佳飲食，已經有8年，你可能不知道，它還有個升級版，，叫做綠色地中海飲食，升級版顧名思義就是更能抗發炎，延緩大腦老化。大愛電視 ・ 2 小時前
採蘿蔔! 美濃白玉蘿蔔今年盛產 農友:難得的"好年冬"
南部中心／鄧山田、陳姵妡 高雄報導2025美濃白玉蘿蔔，本週熱鬧登場，今年蘿蔔產季，恰好碰上鳳凰颱風帶來剛剛好的降雨量，讓白玉蘿蔔產量多又肥美，被農友稱為是難得的"好年冬"，不少大朋友小朋友，趁著假日好天氣，一起下田採蘿蔔，場面溫馨又熱鬧。民視 ・ 1 小時前
台灣骨髓移植教父陳耀昌病逝！曾罹攝護腺癌 3大「護腺食物」曝光
台灣血液腫瘤醫學權威、被譽為「台灣骨髓移植教父」的陳耀昌醫師，今（11/17）傳病逝台大醫院，享壽76歲。台大醫院以「保留病患隱私」為由，並未透露他的病因，不過因他64歲時曾罹患攝護腺癌，外界推測逝世健康2.0 ・ 6 小時前