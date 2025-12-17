日遊客爆「桃機掃碼填入境卡」被騙50美元 移民署澄清了

日本遊客疑似入境台灣填寫入境卡，被騙50美元。（示意圖／桃園機場公司）

日前有日本女遊客指稱，她於桃園機場入境審查區發現立有廣告旗幟稱旅客需要上網填寫入境卡，沒想到她掃描該QR Code後，馬上被騙走50美元（約新台幣1575元），「我以為是台灣官方設置的網站，沒想到最後竟然要付費，很生氣被騙了」。對此，移民署澄清，平時就經常性確認各機場港口所有TWAC連結QR Code的正確性，16日也再度全面清查，並無發現任何詐騙旗幟或QR Code。

根據日媒《朝日電視台》報導，目前外籍旅客入境台灣改為線上登錄，須在入境前3天上網完成表格填寫。但有一名20多歲女性旅客表示，日前抵台時，排隊時看到廣告旗幟提示「入境需填寫入境卡」，並附上網址，她誤以為是政府官方網站，因此依QR Code完成申請，未料被騙走50美元的手續費，讓她相當錯愕。

有關傳出日本旅客入境台灣機場掃描現場設置QR Code填報入國登記表遭詐騙一事，移民署對此重申，國境事務大隊均經常性於所屬各機場港口，確認現場所有入國登記表（TAIWAN ARRIVAL CARD，簡稱TWAC）連結QR Code的正確性，並於16日再次全面進行清查，並無詐騙或付費網站之詐騙旗幟或QR Code情事。

移民署強調，事實上，基於安全考量，機場港口皆無設立宣導旗幟。「自2025年10月1日起，台灣正式推行的TWAC完全免費。」另所屬機場港口並無錯誤資訊，旅客如自行搜尋，請認明正確網址為「https://twac.immigration.gov.tw/」，若旅客有訊息提供或詢問，可與該署國境事務大隊聯絡。（電子信箱：tia@immigration.gov.tw）

移民署說明，為宣導我國網路填寫TWAC網站之正確網址，移民署除製作宣導影片強調免付費資訊外，也透過新住民培力發展資訊網發布多國語言版識詐資訊擴大宣導；亦同步行文外交部領事事務局、桃園國際機場股份有限公司、交通部觀光署及各航空運輸業者，請相關機關及運輸業者協助宣導正確網址。

移民署國境事務大隊於各機場港口入境大廳也加強公告宣導外籍旅客至正確網站填寫TWAC；提醒新詐騙手法層出不窮，請外籍旅客務必至移民署官方網站進行填報，以免造成財產損失。

