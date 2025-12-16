日遊客落地台灣秒被騙走50美元！原因竟是「它」害的

國際中心／楊佩怡報導

受日中關係緊張的影響，日本與中國之間的航班面臨班次減少和取消的狀況；另一方面，從日本前往台灣的旅客人數則持續增加。然而，近日一名日本遊客指稱，來台灣旅遊時，落地時看見有「上網填寫入境卡」的廣告牌，想都沒想立刻掃QR Code填寫，結果填完之後竟被騙走50元美金（約新台幣1571元）。





日遊客疑落地台灣因上網填入境卡，慘噴50美金才知道自己上當受騙。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

根據《朝日電視台》報導，一名女遊客表示，她落地台灣機場時，看見在入境審查的隊伍旁，豎立了好幾支廣告旗幟，「旗幟上寫著『入境需要入境卡』，並且標示了『請從這個 URL 進行手續』。結果到了最後的頁面，卻跳出『很遺憾，您提交的護照資訊需要支付手續費』的畫面」。

近日出現許多假官方帳號，點進去馬上就要求付費。（圖／駐歐盟兼駐比利時代表處提供）在那當下，女遊客誤以為該廣告是台灣官方的指示，便透過QR Code進入網站進行註冊；然而，她所進入的並非官方網站，而是一個假冒的網站。也因此這項原本免費的手續被迫支付 50 美元（約新台幣1571元），女遊客無奈嘆：「啊，這下我才發現，自己被剝了一層皮、被騙了。真心希望這樣的事情不要再發生」。

台灣入國登記表為「免付費」採線上填報，外國旅客在來台前3天內都可上網填寫。（圖／駐舊金山台北經濟文化辦事處提供）

事實上，我國駐歐盟兼駐比利時代表處曾指出，近期出現仿冒「台灣入國登記表」（Taiwan Arrival Card, TWAC）之假網站（如「TAIWAN ONLINE ARRIVAL CARD」），透過收取約29.60美元或其他費用，聲稱可代辦入境資料，恐造成個資外洩與財務損失。而TWAC是「免付費」採線上填報，外來旅客於抵達台灣前三天內，可至移民署TWAC官方網站完成申請，資料填寫完成後，系統會自動發送申報成功憑證至旅客留存的電子信箱，當旅客入境通關時，無需向查驗人員出示申報憑證，查驗人員讀取護照後，系統會自動帶出其A卡的填寫資料。





