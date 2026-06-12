一日遊最佳小歇驛站 壯圍「國五左岸」休憩空間暨鐵馬休憩站開工

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記者陳木隆∕宜蘭報導

因應壯圍鄉民休憩及單車族中繼補給遮陽擋雨的需求，位於國道五號平原線下方的空間12日動工興建多功能公共設施，完竣啟用後將成為兼具生態、低碳與親子遊憩的亮點佳處。

包括宜蘭縣代理縣長林茂盛、壯圍鄉長沈清山等人，與各界貴賓都出席開工典禮，共執金鏟動土，祈求工程圓滿順利。

鄉公所指出，是項建設整體設計以「安全、串聯、多元」為核心理念，將遊戲場設置於中心位置，確保使用者在活動時能享有最佳安全保障；園區更融合創意與軟硬體兼備的巧思，打造成多功能的休憩展演場域。

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其中在冒險探索方面，規劃小朋友喜愛的「沙坑遊戲區」、融合地景設計的「地形滑坡」、充滿童趣的「兒童搖搖馬」以及「光影迷宮」。同時也兼顧全齡需求，建置完善的「體健設施」，提供居民優質的健身環境；還有多功能「表演舞台」，可以舉辦社區市集、藝文展演及節慶活動，凝聚地方情感。

沈清山強調，這項建設是公有土地整合與空間營造的典範，也是地方期盼已久的

重大建設。開工動土象徵壯圍鄉南側休憩亮點正式邁入興建階段，期待完工後能積極搶攻假日親子與低碳旅遊市場，成為宜蘭一日遊的最佳小歇驛站，為壯圍鄉注入全齡樂活的新動能。

更多壯圍鄉訊息在https://www.jw.gov.tw/

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