日選「大金星」！高市早苗慧眼重用 前寫真女星森下千里「零秒當選」

曾以寫真女星身分紅遍全日本的森下千里，在昨晚 8 點投票截止後的短短兩分鐘內，就由各大媒體同步發布「當選確信」，擊敗同選區政壇老將安住淳。（圖／翻攝自X平台Tokyo.Tweet帳號）

剛結束的日本大選，自民黨不僅成功奪下壓倒性的席次，讓日本輿論熱議的，還有宮城縣第 4 選區的「奇蹟」。現年 44 歲、曾以寫真女星身分紅遍全日本的森下千里，在8日晚間 8 點投票截止後的短短兩分鐘內，就由各大媒體同步發布「當選確信」，以所謂的「零秒當選」之姿，強勢擊敗了在該選區盤踞 30 年、有「選戰之神」稱號的政壇大佬安住淳。

這場選舉結果被日媒稱為「大金星」，也就是下克上的大逆轉，主要原因在於兩位候選人實力懸殊的背景。現任日本環境大臣的森下千里，早年以賽車女郎與泳裝模特兒出道，在演藝圈擁有極高知名度。

然而，森下千里在 2019 年宣布引退後轉戰政壇，起初並不被看好。當時許多評論家認為，寫真偶像的標籤過於沉重，在保守的日本政界與東北選區，很難獲得選民的實質信任。特別是她挑戰的宮城第 4 選區，對手是當時立憲民主黨（後併入中道改革聯盟）的政壇老將安住淳。安住淳曾任財務大臣、國會對策委員長，自 1996 年以來連續 10 次在單一選區當選，甚至在自民黨全盛時期也未曾落馬。

前寫真女星森下千里轉戰政壇，8日選舉中擊敗30年政壇老將安住淳。（圖／翻攝自X平台フィフィ帳號）

回顧森下千里的從政之路，這其實是一場跨越五年的「復仇之戰」。2021 年她首度在宮城挑戰安住淳時，雖然展現了極高人氣，但最終仍以些微差距敗北，僅能透過「比例代表制」遞補進入國會。當時的失敗反而成了她的養分，森下千里展現了令在地選民刮目相看的韌性。為了打破外界對她「空降」與「偶像」的偏見，她帶著母親遷居石卷市，在當年東日本大震災的重災區蹲點，透過參與志工活動與日復一日的街頭演說（日文稱作「辻立ち」），一步一腳印地深入基層。根據日本媒體報導，她在選區內的勤走程度，甚至讓不少老黨員都自嘆不如。

這次大選的風向球也與首相高市早苗的強勢領導有關。在高市內閣於 2025 年上任後，森下千里獲得重用，被拔擢為環境大臣。她在內閣中的表現相對穩健，特別是在處理東北地區綠能轉型與災後重建後的環境保護議題上，成功讓選民將她與過去的「偶像身分」脫鉤。8號的開票結果顯示，森下千里在宮城 4 選區拿下了 12 萬 4250 票，得票率高達 57.1%，遠遠甩開安住淳的 7 萬 8671 票。這不僅是她個人的勝利，更象徵著自民黨在東北地區成功插旗。

而日本媒體所稱的「零秒當選」（ゼロ打ち），反映的是該候選人在出口民調中擁有的絕對優勢。當投票箱還未完全開啟，媒體便能依據選民走出投票所時的訪談數據，精確判斷出勝負已定。在 8 點 02 分，《讀賣新聞》與《khb 東日本放送》幾乎是同時向全國發送快訊，宣告安住淳的敗北與森下千里的當選。這種秒殺式的結果，對於一名 10 連霸的政壇老將來說，無疑是從政生涯最沉重的挫敗。

成功轉戰政壇的森下千里曾經是紅極一時的寫真女星。（圖／翻攝自X平台）

森下千里在「當選確信」發布後，隨即出現在石卷市的競選總部。她面對支持者時神情顯得有些激動，但發言依然保持理性。她強調這場勝利不屬於個人，而是選民對於「改變」與「區域振興」的渴望。她承諾未來將會繼續站在環境保護與地方再生的高度，為家鄉爭取更多中央資源。反觀安住淳，在開票僅幾分鐘後便神色凝重地向支持者道歉，他承認在面對年輕世代的崛起與執政黨的強勢動員下，原有的組織戰已無法發揮效用。目前安住淳僅能寄望於比例代表制的回流，尋求以比例代表身分留在國會，保住這名政壇宿將的最後一線生機。

