日部落客曬「台灣親子丼」？真相曝光引台人暴動

生活中心／尤乃妍報導

不少外國朋友來到台灣都會品嚐在地小吃，像是臭豆腐、滷肉飯等，近日，一名日本部落客分享自己吃了到「台灣親子丼」，原本看到標題不解，一看到圖片大批台灣人紛紛秒懂湧入留言「是這樣但不是這樣」、「好像也不能說是錯的」。





日部落客來台品嚐「台灣親子丼」竟是「它」？台網見真相無奈笑翻

台灣人熟悉的雞肉飯竟被日本人稱作「台灣親子丼」， 逗趣形容讓人哭笑不得。 (圖／翻攝自X@redhairblog_ken）

滷肉飯、臭豆腐、蚵仔煎都是外國人來台必吃的在地美食，近日一名日本部落客「紅毛的健（紅毛の健）」，在社群發文分享「好久沒吃到台灣的親子丼了！好美味！」，光看文字不理解，往下一滑看到圖片竟發現就是一碗「雞肉飯加滷蛋」！熟悉又陌生的錯亂感讓台灣網友紛紛湧入貼文底下留言議論。

日部落客來台品嚐「台灣親子丼」竟是「它」？台網見真相無奈笑翻

這名日本部落客「紅毛的健（紅毛の健）」在2023年就曾經來過台灣，且在當時就將雞肉飯稱作「台灣親子丼」。 (圖／翻攝自X@redhairblog_ken）

貼文曝光後，許多台灣網友留言表示「是這樣但不是這樣，好好笑」、「以這觀念那確實是對的沒錯」、「也沒有說錯」，「你說的對⋯⋯但是不對」、「原來可以這麼理解」，逗趣形容讓人哭笑不得。同時也有網友認為，雞肉飯使用的為火雞肉，而滷蛋只是普通雞蛋，並不是真正的「親子丼」，反觀滷肉飯加排骨似乎更加府和邏輯，部過也有網友直呼這種形容實在「太地獄」。

