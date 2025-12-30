日郵輪泊靠蘇澳港 導入X光檢查儀及緝毒犬執行旅客檢查

日本籍郵輪「日本丸（Nippon Maru）」於30日泊靠蘇澳港，讓113年6月正式啟用的蘇澳港旅運中心，在今年創下總旅客達成1734人次紀錄新猷，較113年增加近500人次。

日本籍郵輪「日本丸（Nippon Maru）」於30日停靠蘇澳港，基隆關導入X光檢查儀及緝毒犬，強化邊境查緝，輔助郵輪旅客檢查。基隆關表示，執行邊境管制為海關職責，因應蘇澳港郵輪通關業務穩定成長，該關特別於114年9月在蘇澳港旅運中心導入X光檢查儀及部署緝毒犬等海關現代化查緝工具，藉以輔助郵輪旅客檢查，加強防堵不法走私，提升通關效能。

基隆關籲請郵輪旅客，切勿因一時貪念，或受不法集團利用協助走私，以免受罰或遭移送司法機關追究刑責。同時，海關未來也會持續精進查緝技巧及工具，並加強與移民署、港警及防檢署等邊境管制權責機關聯合查緝，強化通關查緝量能，共同打擊邊境不法行為。