日醫推薦「醫療級抗癌神湯」喝長壽湯品胰臟癌婦82歲活力滿滿

日本癌症治療權威醫師佐藤典宏表示，湯品營養豐富，能幫助保健腸道，提升營養吸收效果，還可以抗發炎、預防癌症，他運用10種常見食材，變化出68道長壽湯食譜，並開發出100個抗癌食療法，提供民眾參考。以下是他的分享。

喝湯好處多

想活得健康且長壽，市面上有許多關於健康長壽的飲食方法。若有能持續每天攝取充足的營養、對身體不會造成負擔、且無須花太多時間在料理上的方法最好。因此，身為醫師的我最推薦的就是「湯品」。

水煮的話蔬菜的體積就會變小，所以比起生吃，水煮蔬菜能夠吃到更多的量與種類。

因為是湯品，即使是會溶入水中的營養素也能全部吃下肚。

湯品可以重新加熱所以可以事先做好，忙碌的人也能不費力地持續下去。

因為是湯品，所以即使是正在生病治療中而沒有食慾的人，也能容易入口。

湯品可改善腸道環境 預防高血糖

湯品的健康效果有：改善腸道環境、提高免疫力、預防高血糖、預防生活習慣病…等等。每一項都是健康長壽不可欠缺的效果，但是「長壽湯品」其實還有一個最重要的效果－那就是「降低罹癌風險」。現在是每兩個人中會有一個人罹患癌症的時代，而癌症也是日本人的第一大死因。預防癌症可以說是通往健康長壽的最佳途徑。

飲食選擇和預防癌症、罹癌後壽命長短有關

雖然沒有「吃了這個就能消除癌症」的食物，但近年來，人們逐漸知道某些食物對癌症預防有其效果。根據人體和白老鼠的研究，科學已經證實了許多具有各種「抗癌作用」的有效食材。此外，在詳細調查癌症患者飲食內容的最新研究中，發現患者吃的食物會影響癌症的治療效果和存活率。飲食的選擇，不僅和預防癌症有關，還與罹癌後的壽命長短有關。

她胰臟癌復發 82歲仍有活力

其實，我有一位女病人每天嚴格執行我介紹的飲食方法，成功地抑制了癌症，至今依舊很有元氣地活著。她8年前確診胰臟癌後接受了手術，但大概在2年後，非常遺憾癌症復發了，不過經過觀察腫瘤並未長大，也沒有其他併發症，現已82歲依舊很有活力。當然，很有活力的理由不是只因為飲食，但是我認為每天好的飲食習慣對其病情有正面的影響。

10種常見食材 能每天持續才是關鍵

具有抗癌效果的10種食材，包括高麗菜、青花菜、洋蔥等。這10種食材不管哪一種都能輕易在超市買到。遠離疾病不需要特殊食材，不管是從經濟上、料理程序上，或是飲食的樂趣上，「能夠每天持續」的才是最棒的健康方法。

只要持續每天吃上一碗，就能降低罹癌風險，是健康長壽最理想的湯品。飲食是每天都要做的事情，將時間拉長便能確實看出差異。想要降低未來罹癌風險的人，想要保持健康且長壽的人，請務必持續每天一碗長壽湯品。

「優先喝湯」健康效果倍增

另外，飲食順序也很關鍵。「血糖值高的話會加速癌症惡化，所以必須控制白米和麵包等主食的攝取」，事實上餐後血糖值的上升，和從什麼東西開始吃有很大的關聯。理想的飲食順序是：

湯品或副菜的蔬菜 肉或魚的主菜 白飯或麵包的主食

請先吃膳食纖維豐富的蔬菜，醣分高的主食放到最後再吃。

先吃菜可延緩醣分吸收速度

想必已經有很多人知道，先吃蔬菜是減重以及有效預防糖尿病的飲食方法。蔬菜裡面富含的膳食纖維可以延緩腸道吸收醣分的速度，預防用餐後的血糖值急劇地上升。所以，如果餐點中有沙拉或者副菜是蔬菜時，先吃蔬菜一定有幫助的，但是如果遇到餐點只有湯品或是只有味噌湯裡有蔬菜時，請務必執行「優先喝湯」。這樣做的重點在於攝取膳食纖維，所以要吃掉湯品裡的食材。而湯裡也含有多種的營養成分，所以請一定要把湯一起喝掉。湯和白飯一起吃掉也無妨。

遠離癌症要優先喝湯

「優先喝湯」不只能讓血糖上升的速度變慢，先吃湯裡的食材，還能夠藉由咀嚼這個動作來刺激飽食中樞，產生的飽足感可以避免攝取過多的主食，有雙重抑制血糖上升的功用。遠離癌症請務必執行優先喝湯。

◎ 本文摘自／《戰勝癌症長壽湯》佐藤典宏 著

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

