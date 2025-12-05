日醫推薦「醫療級抗癌神湯」喝長壽湯品胰臟癌婦82歲活力滿滿
日本癌症治療權威醫師佐藤典宏表示，湯品營養豐富，能幫助保健腸道，提升營養吸收效果，還可以抗發炎、預防癌症，他運用10種常見食材，變化出68道長壽湯食譜，並開發出100個抗癌食療法，提供民眾參考。以下是他的分享。
喝湯好處多
想活得健康且長壽，市面上有許多關於健康長壽的飲食方法。若有能持續每天攝取充足的營養、對身體不會造成負擔、且無須花太多時間在料理上的方法最好。因此，身為醫師的我最推薦的就是「湯品」。
水煮的話蔬菜的體積就會變小，所以比起生吃，水煮蔬菜能夠吃到更多的量與種類。
因為是湯品，即使是會溶入水中的營養素也能全部吃下肚。
湯品可以重新加熱所以可以事先做好，忙碌的人也能不費力地持續下去。
因為是湯品，所以即使是正在生病治療中而沒有食慾的人，也能容易入口。
看更多：營養師教你「升級」哈佛抗癌蔬菜湯！添加3食材更營養3種人喝湯要注意
湯品可改善腸道環境 預防高血糖
湯品的健康效果有：改善腸道環境、提高免疫力、預防高血糖、預防生活習慣病…等等。每一項都是健康長壽不可欠缺的效果，但是「長壽湯品」其實還有一個最重要的效果－那就是「降低罹癌風險」。現在是每兩個人中會有一個人罹患癌症的時代，而癌症也是日本人的第一大死因。預防癌症可以說是通往健康長壽的最佳途徑。
飲食選擇和預防癌症、罹癌後壽命長短有關
雖然沒有「吃了這個就能消除癌症」的食物，但近年來，人們逐漸知道某些食物對癌症預防有其效果。根據人體和白老鼠的研究，科學已經證實了許多具有各種「抗癌作用」的有效食材。此外，在詳細調查癌症患者飲食內容的最新研究中，發現患者吃的食物會影響癌症的治療效果和存活率。飲食的選擇，不僅和預防癌症有關，還與罹癌後的壽命長短有關。
她胰臟癌復發 82歲仍有活力
其實，我有一位女病人每天嚴格執行我介紹的飲食方法，成功地抑制了癌症，至今依舊很有元氣地活著。她8年前確診胰臟癌後接受了手術，但大概在2年後，非常遺憾癌症復發了，不過經過觀察腫瘤並未長大，也沒有其他併發症，現已82歲依舊很有活力。當然，很有活力的理由不是只因為飲食，但是我認為每天好的飲食習慣對其病情有正面的影響。
10種常見食材 能每天持續才是關鍵
具有抗癌效果的10種食材，包括高麗菜、青花菜、洋蔥等。這10種食材不管哪一種都能輕易在超市買到。遠離疾病不需要特殊食材，不管是從經濟上、料理程序上，或是飲食的樂趣上，「能夠每天持續」的才是最棒的健康方法。
只要持續每天吃上一碗，就能降低罹癌風險，是健康長壽最理想的湯品。飲食是每天都要做的事情，將時間拉長便能確實看出差異。想要降低未來罹癌風險的人，想要保持健康且長壽的人，請務必持續每天一碗長壽湯品。
看更多：防災糧怎麼準備？居家與行動防災糧品項不同 至少準備3天份
「優先喝湯」健康效果倍增
另外，飲食順序也很關鍵。「血糖值高的話會加速癌症惡化，所以必須控制白米和麵包等主食的攝取」，事實上餐後血糖值的上升，和從什麼東西開始吃有很大的關聯。理想的飲食順序是：
湯品或副菜的蔬菜
肉或魚的主菜
白飯或麵包的主食
請先吃膳食纖維豐富的蔬菜，醣分高的主食放到最後再吃。
先吃菜可延緩醣分吸收速度
想必已經有很多人知道，先吃蔬菜是減重以及有效預防糖尿病的飲食方法。蔬菜裡面富含的膳食纖維可以延緩腸道吸收醣分的速度，預防用餐後的血糖值急劇地上升。所以，如果餐點中有沙拉或者副菜是蔬菜時，先吃蔬菜一定有幫助的，但是如果遇到餐點只有湯品或是只有味噌湯裡有蔬菜時，請務必執行「優先喝湯」。這樣做的重點在於攝取膳食纖維，所以要吃掉湯品裡的食材。而湯裡也含有多種的營養成分，所以請一定要把湯一起喝掉。湯和白飯一起吃掉也無妨。
遠離癌症要優先喝湯
「優先喝湯」不只能讓血糖上升的速度變慢，先吃湯裡的食材，還能夠藉由咀嚼這個動作來刺激飽食中樞，產生的飽足感可以避免攝取過多的主食，有雙重抑制血糖上升的功用。遠離癌症請務必執行優先喝湯。
◎ 本文摘自／《戰勝癌症長壽湯》佐藤典宏 著
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
更多健康2.0報導
常疲倦、睡不好、易怒，小心「腦神經衰弱」！醫點名現代人通病 你中幾個？
睡覺突然「忘記呼吸」？研究發現體重減10% 呼吸中止次數狂降3成
40歲後全身痠痛？吳明珠公開萬用3治痛穴 不用打針、吃藥
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
B群不是想吃就吃！搞錯會讓身體「癌化」正確吃法時機快看懂
維生素B群中含有B1、B2、菸鹼素、泛酸、B6、生物素、葉酸及B12等多種營養素，既能維持新陳代謝、補充元氣，還可以促進皮膚與黏膜的健康，也因此很多人將維生素B...早安健康 ・ 15 小時前 ・ 1
更年期咽喉乾、外陰癢、濕疹都與「這個」有關！中醫幫她逆轉
更年期不只是熱潮紅、盜汗那麼簡單，有些女性反而困擾於咽喉發炎、外陰刺癢甚至肛門濕疹等問題；這些反覆發作的症狀背後，藏著同一個原因「陰虛」。中醫指出，當身體失去滋潤平衡，就像乾草遇火，一點刺激就引燃慢性健康2.0 ・ 1 天前 ・ 2
放「5種屁」代表身體在求救！重症醫示警出現一症狀：快掛急診
包括人類在內，只要是哺乳類動物都會放屁，一天放屁10幾次，或者帶有些許臭味都是正常現象，但重症醫提醒，若放屁出現5種狀況，那就代表健康出現問題，可能需要尋求醫師幫助。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 53
醫點名「5種危險屁」是身體在求救！一吃完就狂放注意 只有這1種才健康
屁是什麼？一句話就是：你的腸道菌在「開趴、發電、聊天」的副產品。 屁的來源？ 重症醫師黃軒指出，放屁不是丟臉，而是高度生命化學反應。大致有三種來源： 1、吞進去的空氣（aerophagia）：你邊講話邊吃、喝氣泡飲料，空氣就進去了2、腸道菌幫你「發酵」食物纖維——這一段最精彩3、腸黏膜吸收不完全的碳水化合物（如FODMAP：洋蔥、蒜、豆類、蘋果、小麥）。在腸道裡，細菌把你吃的東西變成：CO₂、H₂、CH₄（甲烷）、少量硫化物（這個就是臭味來源） ▲屁多=你的腸道菌工作很認真 「這5種屁」小心了 代表你身體在求救 1、突然變得很會放屁+腹脹、肚子痛可能是「暫時性乳糖不耐」或「FODMAP 不耐」。常見食物：牛奶、洋蔥、蒜、麵粉類。2、屁臭到像生化武器臭味不是量多，而是含硫化物（H₂S）偏高。最常見原因：高蛋白飲食（健身族常中招）、腸道菌組成失衡（dysbiosis）。3、放屁超多+拉肚子可能代表：腸躁症（IBS）、腸道感染、食物中毒、抗生素後腸道菌失衡。其中，IBS 患者的腸道氣體量可高達常人的2–3倍。4、吃東西後，立刻瘋狂放屁可能是小腸細菌過度生長（SIBO）。症狀常包括：腹脹、便秘常春月刊 ・ 1 天前 ・ 3
三高飲食清單一次看！營養師推高血糖者必吃「這5類」
生活中心／林依蓉報導許多三高患者雖然自認飲食已吃得很清淡，卻難以將血糖、血壓、血脂控制在理想範圍。對此，營養師楊斯涵近期在臉書發文，表示多數人的飲食其實都敗給了「隱形地雷」，控制三高並非一味地限制飲食，而是要針對不同病症採用合適的飲食方法，同時她也特別分享「三高精準吃法」，幫助需要精準飲食方案的民眾能真正「吃對重點」。民視健康長照網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
「7類食物」=傷腎隱形地雷！醫示警：害腎臟負擔倍增
現代人生活忙碌，三餐都吃外食，不只容易變胖，還可能傷腎。營養醫學專家劉博仁指出，血糖、血壓、血脂控制不佳，都會加速腎臟損害，對此分享7種食物是腎臟「隱形地雷」，例如手搖飲，容易造成血糖震盪，害腎絲球壓力增加，以及便利商店便當，重口味又高鈉，導致高血壓，使腎臟惡化。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 4
百香果每天2顆營養好處多？這3類人應謹慎食用
生活中心／翁莉婷報導許多上班族工作忙碌之餘，日常也不忘注重三餐「健康飲食」，時常在飯後搭配蔬果，達到均衡營養之效。營養師林俐岑昨（2）日在臉書發布1則關於水果的小知識，提到一般民眾對「百香果」份量不清楚如何拿捏，經常聽到患者一口氣吃5、6顆百香果，並點出「3族群」應謹慎食用。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
守喪10天後竟重病！陸孝子「壓鬼床」出現亡母相同症狀 醫揭真相
浙江一位孝子遵循當地「壓鬼床」習俗，睡在亡母生前睡覺的床舖上，不料沒過多久，男子就出現與母親相同的全身乏力、上吐下瀉等症狀，就醫後才發現，是感染了一種蜱蟲相關的「新型布尼亞病毒」，所幸送醫及時，經治療已脫離生命危險。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 1
男「全身布滿丘疹」癢到睡不著！醫1招改善
[NOWnews今日新聞]一名65歲的個案長年受異位性皮膚炎所苦，經常抓到遍體麟傷，多年來輾轉多家醫院及診所，醫師評估病情，認為無法以傳統治療有效控制，申請健保標靶藥物後獲得批准，皮膚病灶也明顯改善，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 7
病患送急診電腦跳「重大訊息通報」 醫揭實情：重症患者就是VIP
白永嘉貼出急診電腦系統的畫面，畫面中清楚顯示：「重大訊息通報，此患者為欠帳問題個案，請注意通報訊息。」他坦言，雖然明知這類病人可能無力支付醫療費用，但若病情嚴重，仍會安排多項檢查與治療，所提供的藥品與醫療照護也不打折扣。「重症病人就是急診的VIP，即使他沒有...CTWANT ・ 1 天前 ・ 18
「糖尿病」要改名？43％民眾排斥與糖友結婚 國健署說話了
根據最新糖尿病年鑑數據，台灣現已有超過250萬名糖友。最新研究顯示，部分台灣民眾仍對糖尿病有負面印象，有43.3%民眾對於家人與糖友聯姻感到猶豫，15.2%認為「糖尿病」病名令人不悅。對此，衛福部國民健康署署長沈靜芬表示，糖尿病只要好好控制、調整，其實跟一般民眾是一樣的，並呼籲高風險族群應把握免費健康檢查機會及早篩檢。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 28
8警訊恐是「代謝變慢」了！營養師示警
[NOWnews今日新聞]明明還沒到大家所說的「代謝變慢」年紀，近來卻感覺身體愈來愈跑不動，吃得差不多、卻更容易胖，甚至手腳冰冷等狀況，而這些可能是代謝變慢的警訊。營養師高敏敏提到8大警訊，像是頭髮掉...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 2
台灣240萬人有腎病！名醫用「2字」揭禍首：腎臟每天都在老1歲
台灣慢性腎病患者至少240萬人，一般以為，過鹹食物危害腎臟，但醫師劉博仁表示，其實真正的腎臟殺手是三高，高血糖、高血壓、高血脂。因為高血糖會讓腎絲球慢慢硬化、高血壓傷害腎臟血管、高血脂會加速加速腎臟的動脈硬化。例如，高血糖時，人不會痛，但腎臟每天都在老1歲。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發起對話
小鳥橘子粉化痰藥新妙用！研究：改善腎功能、降洗腎風險
感冒常用的小鳥藥粉有新妙用！一項長達3年的回溯性研究，這款臨床常用的化痰藥除了可治療感冒綜合症，還能輔助治療慢性腎臟病，對減少腎友體內發炎、改善腎功能、降低洗腎風險有顯著效果，且副作用相對較少。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
更年期女性減重難題，專家解析生理機制與飲食運動策略
進入更年期後，許多女性都會發現，曾經輕鬆維持身材的方法不再管用，即便控制飲食、增加運動量，也難以有效的瘦下來。國泰醫院國泰醫院內分泌新陳代謝科主任黃莉棋黃莉棋指出，這背後其實涉及人體生理機能的自然變化，特別是基礎代謝率下降與荷爾蒙變化。 黃莉棋表示，從青春期到成年早期，人體處於發育階段，代謝旺盛，飲食均衡即可維持體重，然而，隨著年齡增長，特別是30歲之後，身體的生長高峰已過，基礎代謝率逐漸穩定；到了50歲左右，即進入更年期，細胞老化與全身代謝速度下降，使得中年時期容易出現體重增加的現象。 更年期肥胖是可以避免的黃莉棋強調，這是正常的生理現象，但不等於肥胖是不可避免的，透過正確的生活方式仍可有效控制體重。更年期女性常面臨的問題之一，是即便飲食量減少，仍然難以瘦下來。 黃莉棋指出，這與「吃得少但選錯食物」有關，許多患者早餐可能只吃一個小蛋糕搭配奶茶，雖然份量少，但高糖高精緻澱粉的特性使身體迅速吸收熱量，實際上仍然容易增加脂肪。因此，他特別提醒，減重不僅是控制食量，更要注意食物的質與成分，選擇低精緻、營養均衡的食物，才能真正有效瘦身。 更年期肥胖多集中在腰腹部另一個常見現象是更年期肥胖多集中常春月刊 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
少吃還是胖「關鍵」曝！醫揭「3終極解方」：體重自然下降
許多人少吃，但精神變差、甚至更易暴吃。對此，醫師李思賢表示，真正決定精神狀態、空腹能否耐受，是「粒腺體」能否順利運作。若粒腺體運作順暢，人的代謝靈活度佳，但若粒線體卡住，就算健康飲食，代謝仍呈現低效狀態，人會易餓、易累、一直胖。他建議，民眾可增加肌肉力量、調整飲食來源比例、改善睡眠節奏，體重就會自然下降。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
浙男遵「壓鬼床」習俗 連10天睡亡母床 竟差點小命不保
浙江近日發生一起因「守孝習俗」而引發的罕見感染事件。一名60多歲男子陳叔，因遵循傳統在母親離世後連續十天睡在其生前卧床，...世界日報World Journal ・ 12 小時前 ・ 發起對話
記憶力變強又抗老化！抗腦霧神食材每天吃「這一色」 醫師也在吃
你是否常在工作一整天後覺得腦袋卡卡、記憶力變差，甚至有時像「當機」一樣無法思考？這種狀況，不只是疲勞使然，背後可能與大腦慢性發炎、氧化壓力有關。醫師建議，多補充「1顏色」天然食材，讓腦袋清醒不卡關！健康2.0 ・ 1 週前 ・ 發起對話
86歲母猝逝！他睡「亡母生前床」竟出現同症狀 醫揭感染路徑
中國大陸浙江一名陳姓男子近日因86歲的母親突然去世，依照當地習俗在母親生前所睡的床上陪宿，沒想到不久後卻出現與母親生病時相同的症狀，醫生判斷兩人可能是因為睡同張床，所以感染一樣的病毒，所幸陳姓男子緊急就醫後已脫離生命危險。鏡報 ・ 1 天前 ・ 5
「這1食材發芽」吃進肚恐中毒休克！營養師嚴厲警告 很多人以為切掉就好
打開廚房櫃子，發現馬鈴薯冒出綠色小芽，或是地瓜長出紫色藤蔓，這些場景是否似曾相識？許多人都會猶豫，或許切掉發芽的部分還能吃嗎？而有些報導說曾發生學童因食用發芽馬鈴薯而集體中毒的事件或致死案例，但並非所有發芽食材都危險，讓輔大醫院營養部王貝文營養師來釐清真相。 馬鈴薯發芽別冒險 熱也煮不掉的毒 王貝文營養師指出，馬鈴薯發芽時會大量產生茄鹼這種神經毒素，正常馬鈴薯的含量約每公斤50到100毫克，但發芽後會暴增5到6倍；麻煩的是，毒素不只集中在芽眼，整顆馬鈴薯的含量都會上升，所以切掉發芽處並不保險。王貝文營養師依據臨床研究表示，每公斤體重攝取2到5毫克茄鹼就可能中毒，出現喉嚨刺痛、噁心嘔吐、腹痛腹瀉等症狀，嚴重時甚至會血壓驟降、呼吸困難。最讓人擔心的是，茄鹼非常穩定，水煮油炸都無法破壞它，高溫烹調根本沒用。若嚐到明顯的苦味或澀味請立即丟棄。因此，衛福部食藥署明確建議，發芽或變綠的馬鈴薯應該整顆丟棄，別為了省錢拿健康冒險。平時保存時要放在陰涼通風處，用不透光的紙袋或布袋裝，避免陽光照射，也不要放冰箱冷藏。切記：發芽、削厚皮仍不能保證安全。 地瓜發芽沒問題 芽葉還可以當菜吃 地瓜和馬鈴薯雖然長得常春月刊 ・ 15 小時前 ・ 2