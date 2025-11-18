日醬油加維他命飲 邊境查驗不合格

食藥署指出，自加拿大進口的綜合維生素液體飲料檢出防腐劑己二烯酸，食藥署已要求業者將之銷毀或退運。（食藥署提供）

記者傅希堯∕台北報導

食藥署18日公布邊境檢驗不合格名單，包括自日本進口醬油及自加拿大進口之綜合維生素液體飲料的防腐劑含量都不符規定，而自大陸進口的速凍葡萄也被發現農藥殘留違規，這些不合格貨品已於邊境退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，由蜂之鄉有限公司報驗進口的一批產地為中國大陸地區之速凍葡萄，檢出殘留農藥祿芬隆0.02ppm、依滅列0.02ppm。據農藥殘留容許量標準，祿芬隆以0.01ppm為法規容許值；依滅列則為不得檢出。

廣告 廣告

食藥署表示，這一批不合格的中國大陸速凍葡萄重量約4.7公噸，已要求業者全數在邊境依規定退運或銷毀。食藥署指出，這是蜂之鄉近6個月以來報驗之第1批不合格產品，未來該業者報驗進口貨品將在邊境採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

食藥署指出，另外有1批由好食國際有限公司報驗的日本醬油，檢出防腐劑雙十二烷基硫酸硫胺明0.02g/kg，依規定雙十二烷基硫酸硫胺明於醬油用量以十二烷基硫酸鹽計為0.01g/kg以下。這批日本的醬油共計8.1公斤，全數在邊境必須退運或銷毀。

食藥署表示，自今年5月10日至11月10日止，受理產地為日本的醬油共報驗1161批，有3批檢驗不合格，不合格率0.3%，檢驗不合格原因為防腐劑不合格。食藥署從11月18日起至12月17日止，針對日本醬油在邊境採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

食藥署指出，還有1批由祐美有限公司報驗之加拿大綜合維生素液體飲料，檢出防腐劑己二烯酸1.6g/kg，產品為噴霧型態，依食品添加物使用範圍及限量暨規格標準，己二烯酸為非准用於食品之範圍，這批4.32公斤加拿大的綜合維生素液體飲料已要求業者退運或銷毀，並將對祐美有限公司報驗進口貨品調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。