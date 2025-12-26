日重啟核電廠最新民調 贊成48%大增7個百分點

日本「每日新聞」對「重啟核電廠」進行最新民調，與上一次相比，支持比例大幅增加。

據日本「每日新聞」在12月20日與21日進行的「是否贊成重新啟用核電廠」全國民意調查，結果顯示，「贊成」比例達48%，大幅超過「反對」的21%，贊成核電的比例，跟上一次相比，增加7個百分點。（葉柏毅報導）

報導說，這次的民調，與上一次，在今年3月舉行的民調相比，當時「贊成」的比例只有41%，這次上升7個百分點，顯示日本社會對「核電重啟」的接受度，明顯擴大。

報導指出，近來，日本多個地方政府相繼表態，接受核電廠重啟運轉。新潟縣知事花角英世在11月宣布，同意縣內由東京電力公司營運的柏崎刈羽核電廠重新啟用；而北海道知事鈴木直道，這個月也同意由北海道電力所營運的「泊核電廠」再運轉。

調查也顯示，針對核電廠重啟議題，性別與年齡差異仍然相當明顯。雖然男性與女性的支持比率，都呈現「贊成多於反對」的態勢，不過男性對核電再運轉的支持度明顯較高；相較之下，女性的贊成比例只有三成多，顯示日本女性對重啟核電廠的安全疑慮，更為顯著。