日重機神社首度海外落腳台南

▲ 玉井輪樂摩托車神社入魂儀式曁開幕典禮，黃偉哲(前排中間)與日本神道扶桑教管長宍野史生(前排右)、日本摩托車協會理事長吉田純一(後排右)及日方重量級神職人員一同合影留念。（圖／南市府提供）

[NOWnews今日新聞] 日本摩托車神社文化首次跨出海外落腳台南，今（28）日於玉井區舉行一場「重機神社入魂儀式」，市長黃偉哲受邀與日本神道扶桑教管長宍野史生、日本摩托車協會理事長吉田純一共同參與，見證日本重機信仰體系正式延伸至台灣的歷史性時刻。此次海外首站選擇台南玉井，不僅象徵台日重機文化的深度連結，更為台南山城區注入國際化的觀光新量能。

▲ 玉井區舉行隆重的「重機神社入魂儀式」，市長黃偉哲來到現場，在日方神職人員的莊嚴引導下，虔誠參與入魂儀式。（圖／南市府提供）

黃偉哲表示，台南與日本交流一向緊密，此次重機神社海外首站選擇玉井，象徵台日情誼的跨海聯動。玉井周邊道路風景優美、地形起伏豐富，是全台重機騎士最愛的熱門路線，市府除了致力維護道路品質，也希望藉由日本神社「行路守護」的精神，呼籲所有來到台南山區追風的車友，在享受駕駛樂趣的同時，更要重視交通安全與行車秩序。

主辦單位台灣輪樂表示，這次儀式遵循日本神道扶桑教體系之正統儀式規格進行，並由日方重量級神職人員來台主持，展現對海外首座據點的高度重視。選擇台南玉井作為海外第一站，並非偶然，玉井兼具山城地形、道路文化與在地人文精神，與日本重機文化中對「行路安全、旅途守護」的信仰核心高度契合，因此被視為最能承載神社精神的地點。

台灣輪樂指出，重機神社所屬的信仰系統，源自日本神道扶桑教，其精神脈絡可追溯至富士山信仰體系。富士山在日本神道中被視為聖山，並設有嚴謹的開山、閉山祭祀制度，象徵人與自然之間的敬畏與秩序。此次來台主持儀式的神職人員，長年參與相關神事與信仰體系運作，其出席也代表日本本社對本次海外入魂儀式的正式認可。

此次儀式不僅是一場宗教或文化活動，更是台日重機文化長期交流的起點。未來該單位將以玉井重機神社為平台，推動包含交通安全祈願、文化交流、神職互訪與騎士活動等合作計畫，讓台灣騎士能在地感受與日本同步的重機文化精神。透過此次入魂儀式，台灣也正式成為日本重機神社文化海外發展的重要據點之一，為台日民間文化交流寫下新的里程碑。

