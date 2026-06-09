日重申「劃界協定不約束第三方」 網轟：那是台灣的漁場

日本與菲律賓將討論專屬經濟區重疊劃界，但我方外交部表達肯定，引發輿論質疑。圖為菲國艾奎諾號巡邏艦與日本海上保安廳秋津洲號巡邏船，日前舉行聯合搜救演習。（路透）

日菲瓜分我經濟海域觸犯主權爭議，外交部稱日菲兩國官方回應我方，過程及結果均不會影響我國依國際法及海洋法所享有的權利。日本官房長官木原稔9日重申，此類劃界協定並不會在法律上約束第三方，在國際法上也不存在任何問題，引發討論。

國民黨台北市議員柳采葳5日發文質疑：看外電才知道，台灣的海域主權竟正被日菲兩國私相授受！近日日菲高調宣布進行海洋劃界談判，面對台灣要求參與磋商，日本內閣官房長官木原稔卻直接表明，協議「將只規定日本和菲律賓的權利和義務」，赤裸裸地無視台灣立場、踐踏我國尊嚴，更是狠狠打了執政黨一巴掌，結果民進黨政府被打臉了，竟然還不敢吭聲！

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柳采葳痛批，攸關國家主權與萬千漁民生計，賴總統面對媒體當面追問，竟選擇面無表情地「掉頭就走」，完全無視漁民的生存困境，長期把「捍衛主權」掛在嘴邊的執政黨，遇到日菲卻罹患嚴重的「外交軟骨症」，只為了維持不切實際的外交粉紅泡泡與大內宣假象，選擇裝聾作啞。不惜把漁民的傳統漁場當成外交幻想的犧牲品，將主權雙手奉送給外國。請賴總統親自出來面對，不要在國際上被打臉不敢吭聲、對內卻只會逃避閃躲，「難道你們的政黨利益，真的凌駕於國家主權與漁民生計之上嗎？」

根據《ETtoday新聞雲》報導，木原稔9日表示，海上保安廳的巡視船等一直在日本周邊海域進行監視警戒，在此期間，確認中國海警局的船舶正在與那國島南方日本的專屬經濟區內航行。不過基於維安防務考量，關於更進一步的詳情，他們不便回答。

木原稔表示，關於中國方面行動的背景，日本政府處於不便代為說明的立場。但無論如何，在日菲兩國達成海洋劃界協議的情況下，此類劃界協定旨在規定作為協定簽署國的日本與菲方的權利義務，並不會在法律上約束第三方，在國際法上也不存在任何問題。木原稔強調，此一談判，同時也是在「自由開放的印度太平洋」（FOIP）架構下，依據國際法和平解決爭端的良好範例。

PTT網友表示「問題是那是台灣的漁場，你日菲憑什麼進來」、「日本大哥哥：這是我跟菲律賓之間的事」、「結果外交部還肯定？」、「有禮無體，我就問台灣漁船會被趕嗎」、「賣台賣得理直氣壯還幫人推屁股真是不簡單」、「啊不是說為了對抗中國？笑死！」

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