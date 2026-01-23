日銀利率決策與日相解散眾院撞期 利率不變、股匯債震盪

日本銀行（央行）總裁植田和男1月23日召開記者會，說明利率維持不變的決策，以及對經濟與物價的展望。路透社



日本銀行（央行）23日舉行金融政策決定會議，決定將政策利率維持在0.75%不變。日銀會議與日本首相高市早苗宣布解散眾院同一天宣布，造成日股與日圓匯價雙雙震盪；且受市場持續拋售日債影響，10年期公債殖利率竟超過日股東證指數 (Topix) 成分股的平均股息殖利率。

綜合日媒報導，日銀總裁植田和男當地時間23日下午3時半舉行記者會，美元兌日圓匯率在記者會前升至159，直逼上週價位，記者會開始後匯價又大貶50日圓之多，跌回158區間。

日經225指數23日盤間小幅震盪，以5萬3846.87點作收，漲157.98點或0.29%。

植田在記者會表示將持續調整金融寬鬆程度，他說：「考慮到目前的實質利率處於極低水準，若經濟、物價展望得以實現，將隨著經濟與物價情勢的改善，持續提高政策利率，調整金融寬鬆的程度。」再次傳達升息的方針

植田指出，今後的風險因素包括受各國貿易政策等影響的海外經濟與物價動向、企業薪資與定價行為、金融及外匯市場動向等，「對於經濟與物價的影響有必要充分注視」，表達日銀也密切觀察對經濟及物價的影響。

關於近來長期利率的上升，植田表示長期利率正以相當快的速度上升。市場上有聲音認為，這受到對未來經濟、物價情勢、財政政策及金融政策看法的影響。此外，亦有傳聞年度末的「超長期國債」供需正趨於不穩定。

植田重申，央行與政府保持合作，視需求機動因應，他說：「如過往所述，在不同於常態的例外狀況下，為了促成市場穩定的利率形成，也會考慮機動性實施操作。將與政府保持緊密聯繫，並基於各自職責確實觀察。」

在23日的日銀金融政策決定會議中，委員高田創認為國內物價上行風險較高，主張升息至1%，但多數委員支持維持現行利率。

日銀亦公布最新經濟與物價展望。經濟成長方面，9名委員對實質國內生產毛額（GDP）成長率預測的中間值分別為：2025年度由0.7%上修至0.9%，2026年度由0.7%上修至1%。 上修原因包括海外經濟上揚及政府經濟對策的效果等。 至於2027年度預測，預期經濟對策效果將產生反作用力，由1%下修至0.8%。

物價方面，扣除生鮮食品後的消費者物價指數，預測與前次大致持平，2026年度預測由1.8%微幅上修至1.9%。 不過，針對物價風險因素，日銀認為匯率變動已變得較易影響物價，有必要予以留意。 在此基礎上，日銀預期目標「2%通膨」的達成時間，維持與過往相同的「2026年度下半年」。

高市宣布解散眾院、下月8日改選後，選戰已鳴槍起跑。朝野政黨紛紛拋出消費稅減稅的政見。

對此植田表示：「關於消費稅減稅尚未定案，並未納入此次彙整的經濟與物價展望中。若實施減稅，對經濟、物價會產生何種影響是重要論點，但關於消費稅減稅會使物價產生何種程度的反應，海外也有各種意見，難以斷定『必然會如此』，將持續留意觀察，但目前尚未到能明確說明的階段。」

他補充：「消費稅率的調整屬於財政政策，由政府與國會決定。我認為，政府確保市場對其中長期財政健全化的信任極為重要。」植田也提到債券市場近期的大幅波動仍在持續，將繼續密切關注。

