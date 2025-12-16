日銀升息在即，亞洲股市為何普遍下跌？專家警告：這類股票別抱太多

今（16）日亞洲股市普遍下跌，新加坡股市見歷史高後亦倒跌。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰提到，今日所有亞洲股市普遍都跌1%，這個跌幅明顯超過美股。他提到，本周五（12月19日）行事曆特別值得關注，這天可能引發股市震盪，市場現在是不是在提前反應？日本央行（日銀）本周五應該會大舉升息，基準利率從0.25% 升1碼，過去日本升息每一次升就是0.1、0.2，這次會有1碼（0.25%）幅度很大，所以日本基準利率會一口氣來到0.75%，這是日本從1995年泡沫經濟以來最高利率水準。

廣告 廣告

對於日銀利率政策，蔡明彰在個人YT提到，日本首相高市早苗去年還批評日銀升息是「愚蠢政策」，但現在自己當家作主，感受就不一樣了，到現在高市都沒有批評日銀總裁植田和男的政策，植田和男一直要把通膨壓下去，所以逐步升息，高市有批評嗎？沒有，因為現在當首相，假如日本民眾因為生活的通膨上升，一定是怪執政者，會影響內閣支持度，這才是真正原因，所以本周五升息機率來到90％。

蔡明彰指出，今日亞洲股市下跌的原因之一，是市場預期日圓本周五升息，有些大咖、大戶提前動作了。若日圓升息，日圓將升值，今日已突破1美元兌155日圓的關口，過去一直在155附近盤整，日圓升值對出口型公司不利，因此日本股市下跌，也拖累其他亞洲股市。

蔡明彰提到，另外比較長期的現象，日本的長債殖利率上揚，這個就不好，因為殖利率上揚、債券價格下跌，會進一步引發套利交易的變化。他說明，目前日本30年期公債殖利率來到史上最高3.39%，10年期公債殖利率來到1.96%（泡沫經濟來最高）。過去我們認知日本是全球利率最低的國家，現在被中國取代了，同樣是10年期公債殖利率，中國1.84%、日本1.96%，所以中國更低，長債利率太低的話代表那個國家會有通縮疑慮，所以日本過去30年不是通膨，是通縮，通縮的時候利率特別低，大家生活的情況更加不妙。

蔡明彰提醒：勿抱太多融資股票

蔡明彰提醒，現在需要關注日圓套利交易的平倉效應。舉例來說，去年3月，日本結束零利率政策，7月31日升息後，在8月5日因日圓套利平倉，台股單日暴跌1807點，跌幅8.4%，收在1萬9830 點。

蔡明彰透露，今日盤中台股已經跌500點，回測月線，甚至馬上要進逼季線的支撐，所以今日亞洲股市為什麼跌幅這麼大，外資擔心日本的升息，反正外資今年年底也賺了，趕快大結帳，所以資金就匯出。

蔡明彰提醒投資人，手上不要抱融資太多的股票。這一波台股從最低2萬6395.98以來，大幅反彈4%，但是融資增加9%，而且融資餘額3319億元創下今年最高，打死不退的融資散戶這個浮額一定要清洗，台股才會落底。

更多風傳媒報導

