日銀升息一碼 30年新高 日圓反常暴跌

日本銀行總裁植田和男。（圖／達志影像美聯社）

日本銀行上週五(12/19)結束貨幣政策會議，宣布升息一碼，政策利率從0.5%上調至0.75%，創1995年以來的30年新高。日銀強調，企業收益不受美國關稅影響，以及持續加薪的動能，都滿足升息條件。但是，日銀不願明白預告下次升息，導致日圓匯率大幅下跌，加重民生負擔，引發市場與民眾高度關注。

日本貨幣政策來到30年來最高！

日本銀行總裁 植田和男：「(政策利息)從原本的0.5%變更為0.75%，此案獲得全員一致通過。」

日本銀行上週五(12/19)結束為期兩天的貨幣政策會議，最後以9比0全數通過，正式宣布上調利率，升息一碼，創下1995年9月以來新高。

日本銀行總裁 植田和男：「就當前判斷，儘管考量到關稅政策影響，整體企業收益仍然維持在高水準，並且明年極有可能如同今年實施大幅加薪；根據以上經濟、物價情勢，判斷調整金融緩和幅度是適切的。」

在高度通膨壓力之下，日銀傾向貨幣政策正常化，而近期數據顯示企業具有信心，且能夠預見企業將持續大幅加薪，符合日銀升息條件，推動利率突破0.5%關卡，進入前所未有的「未知領域」。

日本銀行總裁 植田和男：「當前實質殖利率仍顯著偏低，將會根據經濟、物價情勢的改善，持續調升政策利息與金融緩和的幅度。」

同時，日銀也明確指出，放眼全球日本利率確實低得明顯，就算美國連續降息，彼此仍存有極大差距，暗示持續升息可能。

證券交易員：「升息了，升息了！」

日本NH電視台記者 木村京：「金融政策發布後，國債長期利率來到2%的高點。」

此番「鷹派升息論」驅動債市，10年期國債殖利率突破2%，來到1999年以來最高。不過，當媒體問及是否有清楚的升息時間點，植田和男給出招牌回答──

日本銀行總裁 植田和男：「日銀會根據最新經濟、物價金融情勢，以及經濟物價的走向或風險，及時更動預測實現的準確度，做出適合的判斷。」

對於升息與否總是留下懸念的植田，這次不意外地又辜負了市場的期待，日圓匯率瞬間暴跌，兌美元一路崩至157後段區間，對比記者會前後，累計下跌近2日圓。

日本財務大臣 片山皋月：「一般希望匯率穩定，但從這角度看，確實有些不妥，包含此類投機式變動的所有過度反應，政府會採取合適的應對。」

儘管財務省出面警告，匯率仍舊死氣沉沉，多次觸及157左右區間，這對全力打擊高物價、救民生的高市政府來說，有如雪上加霜。

三菱UFJ銀行首席金融分析師 井野鐵兵：「日圓便宜等於有出口競爭力，但是對進口方來說，輸入成本就會上升，如果企業轉嫁到價格上，一般消費者的物價勢必會持續上升。」

日銀決策讓日圓持續疲軟，進一步加重民生負擔。而升息政策，對百姓來說，也並非是全民有福。根據試算，利率來到0.75%，每戶家庭一年可多獲利1.5萬日圓，卻是僅限50歲以上的福利；40歲以下的「現役世代」存款薄、資產少，肩上扛的各種貸款讓負債更重。

日本民眾：「好累喔，不管怎麼努力都留不住錢，真的很辛苦。」

日本民眾：「打擊確實不小。房價也在一直漲，利息負擔如果又增加，想要貸款還真需要勇氣。」

最新出爐的11月消費者物價指數更讓青壯世代大感無奈，CPI年增3%，連續44個月持平，並且高於日銀設定的2%目標，即便國家拍胸保證會做到「有責任的積極財政」，但錯綜複雜的景氣環境，讓一切都充滿不確定性，說好的大幅加薪，恐怕也難以讓舉步維艱的生活大幅躍進。

