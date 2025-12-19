日銀宣布升息！政策利率調高一碼至0.75% 30年來最高

日本銀行在貨幣政策會議上決定進一步升息，將政策利率調高一碼，從0.5%調高至0.75%。

日本銀行決定升息一碼，政策利率來到30年來最高的 0.75%。（圖／NNN）

據日媒報導，在19日結束的貨幣政策會議上，日本銀行決定提高利率，理由是預期明年薪資成長強勁，且經濟狀況持續改善。政策利率將維持在0.75%左右，為1995年以來的最高，也是30年來的最高水準，代表日本經濟將進一步融入利率主導的世界經濟體系。

報導稱，日本銀行在考慮是否提高利率時，重點關注在工資增長的趨勢，但在與企業進行面談並考慮到工會的要求方向後，似乎已經決定提高利率不會對經濟形勢造成任何問題。

廣告 廣告

此外，由於政府採取措施應對物價上漲，提高利率的決定也可能是由於擔心日圓近期走軟會進一步推高進口價格。

自泡沫經濟破裂以來，日本銀行一直維持低利率政策，經歷了平成金融危機和長期通貨緊縮，但自去年以來，隨著物價上漲和經濟狀況好轉，日本銀行已開始逐步提高利率。日本銀行總裁植田和男預計於日本時間下午3時30分（台灣時間下午2時30分）召開說明記者會。

延伸閱讀

影/淡水警匪追逐！轎車掛假車牌 警攔檢查獲武士刀、毒品

出口商拋匯拉抬！新台幣終止連3貶收31.516元

蔡裕明/不是晶片、關稅 中國在六塊「新邊疆」重塑全球權力