日銀暗示本月升息 日圓漲…2年期公債殖利率升破1%

日本銀行（央行）總裁植田和男釋出迄今關於本月可能升息的最明確暗示，強調任何調整基準利率都只是對寬鬆幅度的調整，央行會就是否採取行動做出合適判斷。植田和男一席話，日圓應聲走升，而日本2年期公債殖利率也升破1%，為2008年以來首見。

植田和男1日在名古屋向當地企業領袖致詞時表示，央行將「在檢視國內外經濟、通膨及金融市場的情況後，權衡升息的利弊並作出適當決策」。

植田表示，上調基準利率將意味著調整貨幣寬鬆程度，任何政策調整都不能太早也不能太晚。他說，日銀經濟展望實現的可能性正在上升，密切關注薪資談判的初步情勢至關重要，而預期企業獲利整體維持在高水準。植田也談到，匯率對物價的影響可能比以前更大。

根據隔夜指數交換利率，交易人士認為日銀在12月19日結束決策會議時，宣布升息的機率約為64%，而最晚在明年1月前升息的機率則升至90%。

在植田發言後，日圓匯率應聲走升，日圓兌美元一度升值0.7%，報155.11日圓。由於日圓走升，東京股市跌幅不斷擴大，日經225指數盤初就跌破5萬點大關，盤中跌幅最深超過2%，終場跌幅仍有1.9%，收在49,303.28點。上周四才收復的5萬點大關又告失守。

日本債市則早在植田演說前便湧現賣壓，因為市場對日銀可能升息的臆測已升溫，日本2年期公債殖利率一度觸及2008年以來最高水準，報1.02%。美國10年期公債殖利率同步上揚，一度升3個基點至4.04%。從歐洲到紐西蘭等各國的公債殖利率也普遍上揚，價格反向走低。

債市相當關注日銀的政策，畢竟日本央行掌控全球日圓流動性的閥門。日本利率一旦調升，可能吸引日本投資人將更多資金投入本國公債，而非投資美債等海外資產。

近期，日銀決策官員紛紛釋出支持升息的訊號，而且在過去兩次決策會議中，已有兩位委員持不同意見，支持升息。日銀政策委員會審議委員小枝淳子表示，應該要進行利率正常化，另一位審議委員增一行最近受訪時也說，升息的時機正在逼近。就連立場鴿派的委員野口旭，上周也提到關於政策調整太晚的風險正在上升。

