日銀暗示12月升息 日股失守5萬大關

日本銀行（央行）總裁植田和男1日表示，將在下次貨幣政策會議上「權衡升息的利弊」，這是他迄今對12月可能升息發出的最強烈訊號。日圓應聲走升，股債則雙跌，日經225指數重挫近千點，摜破5萬點關卡。日本2年期公債殖利率也升破1％，為2008年來首見。

植田在名古屋向當地企業領袖致詞時表示，日銀將透過審視內外經濟、通膨及金融市場狀況，「權衡上調政策利率的利弊，並在適當時機作出決定」。但他補充說，即便升息，也只是對寬鬆力度的調整，實際利率仍將處於非常低的水平。

廣告 廣告

之後，植田召開記者會，就此前作為暫緩升息理由的美國經濟前景和高關稅政策指出：「雖然仍存在不確定性，但已顯著降低。」他又就是否升息表示：「關鍵點在於薪資動向。我們將收集相關資訊然後作出判斷。」

植田談話後，市場開始押注日銀將在12月18日至19日的例會上升息，幅度可能1碼，將政策利率上調至0.75％。日銀在去年3月結束負利率政策，而自今年1月政策利率上調至0.5％後，已連續6次例會維持不變。

值得注意的是，植田特別提到，匯率變動對物價的傳導效應可能正在變化。這顯示，日圓持續疲軟及其帶來的輸入型通膨壓力，已成為日銀無法忽視的因素。

日本首相高市早苗更重視貨幣寬鬆，她在10月21日上台時，一度成為增添貨幣政策前景不確定性的因素。但在生活成本上揚令民眾不滿升溫的背景下，觀察人士預期，即便高市本人是寬鬆派，也會同意日銀在12月或明年1月升息。

在植田談話後，投資者意識到日美利差將縮小，日圓匯率應聲走升，日圓兌美元盤中一度升值0.44％，報155.49日圓。在他演說前，日本2年期公債殖利率已升至2008年以來最高水準，盤中報1.01％。

由於日圓走升，令日股承壓，日經225指數1日重挫950.63點，報49303.28點，時隔2個交易日失守5萬大關，跌幅為1.89％。