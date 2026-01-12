日鑽探船啟航 測試深海稀土開採

記者丘學陞／綜合報導

日本《產經新聞》報導，日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）鑽探船「地球號」，12日自靜岡縣清水港出航，展開海底稀土礦泥採集測試，除創下全球首例外，也為預計在2027年2月進行的商業化大規模開採做準備。

報導指出，「地球號」12日啟航，前往位於日本東南方的南鳥島，並在其周邊專屬經濟區（EEZ）6000公尺深的海床上，進行採集含稀土礦泥的測試，預計在完成相關任務後，2月14日返抵清水港，將寫下全球首次進行海底稀土礦泥開採技術驗證的紀錄，有助於探索新稀土取得途徑，降低對中國大陸供應鏈依賴。

報導還說，「地球號」由JAMSTEC成立的Mantle Quest公司所操作，其所需的開採器材已於去年5月起陸續運抵日本，並裝備於「地球號」上，能以吸取的方式進行礦泥大規模開採，除以本次測試驗證開採能量外，也將檢驗海床稀土資源蘊藏量，以利未來開發及應用。

《產經新聞》先前報導，日本早於十餘年前就在南鳥島周邊海底，探勘到豐富的稀土礦藏，不僅儲量足以滿足全球數百年所需，也在近年調查確認其具商業化開採的潛力，有望在近期完成開採技術、礦床位置等資訊後展開利用，擺脫目前中國大陸壟斷相關領域的局勢。

「地球號」啟程前往南鳥島海域，展開海底稀土礦產採集測試。（取自Mantle Quest「X」）