日防相下週訪美 強化同盟合作

記者潘紀加／綜合報導

日本防衛大臣小泉進次郎9日視察九州的航空自衛隊新田原基地，實地了解F-35B機隊訓練概況，肯定這項部署計畫對維護日本領空安全重要性；而他下週將展開任內首次訪美行程，在中共日益強勢下，進一步加強美日同盟。

小泉進次郎9日前往宮崎縣的航空自衛隊新田原基地，視察第5航空團的F-35B進行垂直起降、飛行等訓練，也會晤當地自衛隊員。他表示，這項部署計畫對維繫國家空防戰力至關重要。F-35B去年8月開始進駐新田原基地，同年10月展開飛官換訓作業，包含陸地與艦艇甲板垂直起降、夜間訓練課目等。

針對訓練活動對周邊環境的噪音問題，小泉建議自衛隊透過調整飛行路線等措施，減輕居民困擾。

此外，防衛省宣布，小泉進次郎將於12至18日訪美，首先前往夏威夷造訪美國印太司令部，並出席檀香山國防論壇，接著前往洛杉磯參觀無人機新創公司，預計15日在華府與美國防部（戰爭部）部長赫格塞斯，舉行美日防長會議，說明日本為加強防衛能力所做的努力。

小泉下週啟程訪美，將與赫格塞斯會談。圖為兩人去年10月29日在東京會面。（達志影像／美聯社資料照片）