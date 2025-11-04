日防相外相雙挺台 重申台海和平、反駁中國抗議

（中央社記者戴雅真東京4日專電）日本防衛、外務大臣今天雙雙發言挺台，防衛大臣小泉進次郎重申台海和平穩定的重要性。外務大臣茂木敏充表示，針對首相高市早苗在APEC峰會與台灣代表林信義會面遭到中國抗議，已經向中國表明，會面不違反日本政府既有立場。

小泉日前出席在馬來西亞舉行的東協防長擴大會議（ADMM-Plus），在與中國國防部長董軍進行日中防長會談時，強調維護台海和平穩定的重要性。

小泉今天在內閣會議後記者會被提問當時的發言，再次重申日本政府立場。

他表示，台灣與日本在經濟與人員往來上具有極為密切的關係，是日本非常重要的夥伴，也是重要的友人。日本的能源與糧食多仰賴國際貿易，因此海上交通的安全具有極高重要性。台灣位於南海、巴士海峽、東海和太平洋交會要衝，是日本極為重要的海上生命線。

小泉指出，在「自由且開放的印度太平洋」願景下，要建立以法治為基礎的自由開放國際秩序，區域的和平與安定不可或缺。因此，台灣海峽的和平穩定，不僅與日本的國家安全息息相關，對國際社會的穩定也具有重大意義。

他表示，防衛省與自衛隊將持續致力於維護區域和平與穩定，同時為維護日本的獨立、和平，維護國民的生命與生活，做好應對各種可能局勢的萬全準備。

另外，高市早苗於10月31日與11月1日連續兩天在社群媒體發表與林信義會面的照片，中國外交部抨擊，日本此舉「對台獨勢力發出嚴重錯誤訊號」、「性質和影響惡劣」。

茂木今天在記者會表示，亞太經濟合作會議（APEC）由21個國家與經濟體組成，在這樣的國際場合，日本首相與台灣相關人士過去也有過多次會面，「根據1972年的日中聯合聲明，日本和台灣維持非政府、實務交流的關係，這次會面不違反日本政府的既有立場」。

他強調，「在歷屆APEC領袖峰會上，日本首相與台灣代表有過多次會談，我們已經向中方說明，這是過去多次進行的慣例。針對中國在會面後提出抗議，日本已明確回應並重申立場。無論如何，日本政府在台灣議題上的基本立場沒有改變」。（編輯：唐聲揚）1141104