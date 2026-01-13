日防相小泉上任首訪美 會晤印太司令帕帕羅上將

記者賴名倫／綜合報導

日本《共同社》報導，防衛大臣小泉進次郎12日到訪美國夏威夷，並與美國印太司令帕帕羅上將舉行會談，針對中共擴張威脅與北韓研發核武等議題交換意見；並宣示將持續深化美日同盟安全合作、確維印太區域和平穩定。

這是小泉自去年10月出任防衛相後首度出訪，鑑於中共加速擴張海空軍、還曾於去年底在日本西南群島區域、臺海周邊陸續舉行大規模軍演，加劇區域威脅；因此小泉也在與帕帕羅上將會談時，商討日益緊繃的安全情勢與應對策略；帕帕羅則強調，美軍正持續在印太地區執行部署演訓，持續強化戰備能量，此外他也肯定日本政府提升國防預算、強化防衛戰力的明確決心，有助嚇阻潛在威脅。

報導指出，已故日本前首相安倍晉三曾於2016年提出「自由開放印太地區」（FOIP）構想，由於今年正逢屆滿10週年，因此小泉此次訪美也深富意義；他也在會談後由統合幕僚長內倉浩昭空將（上將），以及帕帕羅上將、美國駐日大使葛拉斯、駐日美軍（USFJ）指揮官約斯特中將陪同，前往「亞利桑那號」戰艦紀念館（The USS Arizona Memorial）弔念珍珠港事件陣亡將士；下一站則將出席檀香山防衛論壇，針對印太局勢與日本安全政策發表重要政策談話。

美軍印太司令帕帕羅上將（左）12日在珍珠港基地，與日防衛相小泉舉行會談，宣示持續深化美日安全合作。（取自小泉進次郎「X）

約斯特中將（左起）、帕帕羅上將與美國駐日大使葛拉斯（右２）、陪同日防衛相小泉（中）與統合幕僚長內倉浩昭空將（右１），赴「亞利桑那號」戰艦紀念館弔念陣亡將士。（取自小泉進次郎「X）

小泉首度以日防衛相身分出訪夏威夷，赴「亞利桑那號」戰艦紀念館弔念珍珠港事件陣亡將士。（取自小泉進次郎「X）