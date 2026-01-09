日防相小泉進次郎籲媒體提防資訊戰！想想誰最樂見日美同盟破裂

日本防衛大臣小泉進次郎（左二） 圖：翻攝自日本防衛省•自衛隊的X

[Newtalk新聞] 日本防衛大臣小泉進次郎稍早在遠程連線富士電視台節目《陽光！普照》（サン!シャイン）提醒媒體防範有心人內部滲透進行資訊戰，思考散播日美同盟分裂訊息，結果究竟是誰最樂見。

一位節目評論員質疑美國總統川普（Donald Trump），說：「他發表過諸如『我只想關心西方』和『我們是盟友並不意味著我們關係密切』之類的言論。我們真的能信任這樣的人嗎？」

對此，小泉進次郎就導致日美關係破裂的輿論回應道：「公眾輿論受到媒體內部滲透策略的影響，而這些策略往往被公眾所忽視，此外，網絡世界還充斥著各種信息戰。」他敦促媒體謹慎報導。

廣告 廣告

小泉進次郎將於下週訪美期間與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）會面，這將是他自去年10月21日就任以來的第四次會晤。

小泉進次郎強調，「我認為目前的進展速度不同尋常。日美兩國保持溝通，共享安全意識至關重要。」「我們將穩步推進，不受任何一方的影響。」

針對中國宣布加強對日兩用物項出口限制，小泉表示：「對話的重要性不容忽視。」他補充道：「他們只限制對日出口，不限制對其他國家出口，這違反了國際慣例。我們必須堅定地發聲。」

稀土是高科技產品生產的關鍵原料，人們擔心稀土也會受到這次收緊的限制。日本企業一直努力實現採購來源多元化，但仍有60%的需求依賴中國。

小泉指出，「許多人開始意識到一個國家在各個方面過度依賴某個國家的風險」，並重申：「我們必須藉此機會思考，日本應該自主發展哪些領域。」

關於國防相關企業，他表示：「迄今為止，武器裝備的生產一直被視為『死亡商人』，企業也不敢公開承認自己涉足國防工業。我們需要改變這種局面，讓人們認識到日本在某些方面需要自給自足。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

增幅66%！川普提議2027年國防預算暴增至1.5兆美元 打造「夢幻軍隊」

川普：別把委內瑞拉套用到台灣 自己總統任內習近平不會行動