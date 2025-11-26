日防相會晤駐日美軍指揮官 宣示維繫區域穩定

記者賴名倫／綜合報導

「日本放送協會」（NHK）報導，日本防衛大臣小泉進次郎26日會晤駐日美軍（USFJ）指揮官約斯特中將，就近期印太局勢交換意見；除呼籲各界正視中共擴張對區域造成的威脅，也宣示將持續推動自衛隊與駐日美軍緊密合作，共同維繫區域穩定。

報導指出，日前曾前往西南離島視察自衛隊駐地的小泉，是在防衛省與來訪的約斯特中將舉行簡短會談，他首先批評中共外交施壓措施加劇區域緊張，也強調美國總統與日本首相高市早苗於25日進行通話，以及自衛隊與駐日美軍近期的各項演訓，都足以代表美日邦誼堅定不移；也證明美日同盟已成維繫區域秩序的安全力量中堅。

對此，約斯特中將也表示，川普總統與國防部長（戰爭部長）赫格塞斯10月下旬訪問日本期間，曾獲得各界熱烈歡迎，他不僅對此深表感謝，並允諾將持續與防衛省及自衛隊密切合作、強化嚇阻戰力與應變效能。

此外，約斯特中將27日也訪問自衛隊統合作戰司令部，與司令官南雲憲一郎空將會談，並同意延續上述美日領袖峰會、訪長會談共識基礎；持續深化陸海空防衛戰力、太空、網路與電磁頻譜作戰領域的技術交流與合作；而駐日美軍指揮部也將透過新設立的「自衛隊統合作戰司令部協力小組」（JCT），持續加強雙邊溝通協調，並和南韓、澳洲、菲律賓等盟邦擴大多邊合作，共同應對安全挑戰。

日本防衛大臣小泉進次郎26日與駐日美軍指揮官約斯特中將（左）會談，宣示持續深化美日同盟，維繫區域穩定。（取自防衛省「X」帳號）

約斯特中將27日也與統合作戰司令官南雲憲一郎空將（右）會談，重申雙方將密切合作、共同應對區域安全挑戰。（取自統合作戰司令部「X」帳號）