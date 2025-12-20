日防相訪橫須賀 登美核潛艦海狼號

記者賴名倫／綜合報導

日本防衛大臣小泉進次郎19日訪問駐日美軍橫須賀基地，並先後登上美國海軍核動力攻擊潛艦「海狼號」（SSN 21）、海上自衛隊柴電潛艦「清龍號」（SS-509），慰勉美軍官兵與自衛隊員辛勞，同時宣示美日同盟持續深化防衛合作的明確承諾。

參訪艦內設施 深化美日同盟

「日本放送協會」（NHK）報導，小泉19日下午前往橫須賀，獲邀登上16日抵達日本的「海狼號」，進入艦內參訪動力、作戰系統與內部設施，並聽取簡報；隨後他也登上「清龍號」潛艦，並向長期在密閉空間執勤、承擔各項情監偵與作戰任務的2艦艦組員表達慰勉與肯定。

防衛省正評估為新世代潛艦配備核反應爐，以大幅延長水下執勤時間與作戰彈性，儘管尚未定案，但小泉登上美國海軍核動力潛艦，對美日強化安全防衛合作仍深具意義。

12式反艦飛彈增程型 在美完成多次實射

此外，防衛省防衛裝備廳同日發布照片，介紹最新開發的「12式反艦飛彈增程改良型」（12SSM-ER）實彈射擊概況，證實自今年10月以來，已在美國加州的飛彈靶場陸續進行7次射擊測試。防衛省表示，陸上自衛隊已接收首批並投入服役，該款武器可望於本財政年度完成開發，未來將善用匿蹤外型設計與900公里射程，強化遠距打擊能力，加強嚇阻潛在對手侵略威脅。

小泉（右2）19日訪問橫須賀基地，登上美軍「海狼號」潛艦，展現美日友好。（ 取自防衛省「X」）

日本「12式反艦飛彈增程改良型」已在美國完成多次射擊測試，有助大幅提升日本嚇阻能量。（取自防衛裝備廳「X」）