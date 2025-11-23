日防相訪「台灣有事」最前線！重申飛彈計畫

▲日本防衛大臣小泉進次郎視察沖繩縣包含與那國島在內的駐屯地。（圖／翻攝自Ｘ）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗本月初在國會「台灣有事」相關表態，觸動中國敏感神經。日本防衛大臣小泉進次郎在周末來到沖繩縣軍事基地視察，今(23)日更是來到「台灣有事」最前線與那國島與當地町長上地常夫會面，重申在此地佈署飛彈部隊和電子戰部隊的規劃。

根據NHK與共同社等日本媒體報導，小泉進次郎週六（22日）訪問宮古島和石垣島，與當地市長討論加強防禦的的計畫，今日來到與那國島，在與那國島的駐屯地和與那國町長上地常夫會面，請求對方理解在與那國町部署部隊一事。

廣告 廣告

小泉進次郎表示，與那國島內意見眾多，防衛省將持續傾聽島民的聲音，他會負責做好周到的說明，以及妥善地提供資訊。

小泉進次郎強調，計畫佈署於與那國駐屯地的部隊，是為了守護島嶼安全；藉由佈署部隊，有助降低日本遭受武力攻擊的可能性，那些聲稱會提高地區緊張的說法並不成立。目前正穩步推進準備工作，未來將把具體的時程告知當地居民。

與那國島距離台灣約 110 公里，計劃部署 03 式中程地對空飛彈（中型 SAM），該飛彈可攔截飛機和彈道飛彈。

小泉進次郎昨日在宮古島市的航空自衛隊視察雷達監視設施，對於台灣有事的可能性以及宮古島可能進行的疏散作業，宮古島市長嘉數登告訴小泉，光靠市政府難以確保足夠人員來支援那些無法自行撤離的老年人、或有特殊需求的居民。直接在當地建設地下避難所能為無法及時撤離的居民提供安全避難地。

日本經濟新聞今年6淤誒曾報導，與那國町在3月擬定基本方針，決定在新建的町政府綜合廳舍內設置地下避難所，平時作為停車場或會議室使用，預計可以容納200人生活約2週；石垣市的避難所可容納500人，預計2026年動工。宮古島市的避難所則可容納500人，預計今年冬天到明年上半年動工。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

王毅再嗆高市早苗「講了不該講的話」 威嚇再清算日本歷史罪行

高市早苗魅力席捲G20！熱情擁抱義總理、狂見18領袖 與中國0互動

高市早苗惹怒北京 中國再禁日水產！北海道扇貝業者：不覺得困擾