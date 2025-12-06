日本防衛大臣小泉進次郎接受富士電視台新聞節目採訪表示，在與那國島部署飛彈計畫3年前就已制定，但中國當時並沒有現在這樣的負面反應，也強調飛彈只是為保護領空。

對於日本首相高市早苗「台灣有事」答詢引發日中關係惡化，小泉進次郎表示，政府立場並沒有改變，「我認為持續、一致地向外界說明日本立場非常重要，不過對於中國的發言我不會逐一評論，中國發布的訊息與情報本身就是資訊戰、認知戰、宣傳戰的一環」。

對於中國批評他上月視察與台灣最近的與那國島駐屯地，是故意挑起地域緊張，小泉進次郎回應「包括這項部署計畫在內，其實是3年前就制定了，而當時中國並沒有做出這樣的反應」。

廣告 廣告

小泉進次郎強調，這次部署的是「地對空飛彈」，用途是攔截意圖侵犯日本領空的飛行物，以避免對日本造成危害，「這種飛彈不可能打到中國，這是眾所周知的事」。

小泉進次郎指出，對中國的各種表態必須冷靜判斷，否則對方現在這種意圖分化日本國內輿論、造成混亂的策略反而會讓對方得手。

另外，富士電視台針對日中關係進行民調，詢問民眾如何看待首相高市早苗的答詢，認為「適切」及「較為適切」者超過6成；不過對於日中關係緊張，「擔心」與「不擔心」者各半。

對此小泉進次郎表示，會有這麼多人感到擔心，是因為現實各領域確實出現影響，這可以理解，「但若過度強調『擔心』，究竟誰會得利？這點也必清楚認知」。

小泉強調，正因日中關係遇到許多困難，更要保持接觸、對話。他11月於馬來西亞與中國國防部長董軍見面，就彼此立場坦率交換意見，並在建構戰略互惠關係與穩定關係方面有共識。

（中央社）

原文出處：日防相：與那國島擺飛彈3年前制定 北京當時沒跳腳

更多民視新聞報導

德軍再臨？德國新法擴大招募志願役 不排除恢復「義務役」

抗中嗆歐！美新國安戰略「維持台海軍力優勢」 歐洲文明恐遭「抹除」

中客不來！「台灣有事」北京擴大停飛日本 大阪百貨業績逆勢成長

