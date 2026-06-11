日防省「連發」中國海軍動態 3艦密集穿越進出島鏈

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中國海軍054A型飛彈護衛艦「濱州號（舷號515）」與052D型飛彈驅逐艦「南京號（舷號155）」，在日本島鏈穿梭。 圖：翻攝「X」@jointstaffpa

[Newtalk新聞] 日本防衛省統合幕僚監部今天（11日）接連公布兩起中國海軍艦艇動向，顯示中國海軍在日本西南諸島周邊海域活動頻繁。6月6日至10日期間，至少有3艘中國軍艦先後現身沖繩與鹿兒島近海，穿梭東海與太平洋之間，引發日本高度關注。

資料顯示，第一起事件發生在6月6日下午5時許，海自於沖繩本島東南約70公里海域，發現向東北航行的中國海軍054A型（Jiangkai Ⅱ）飛彈護衛艦「濱州號（舷號515）」與052D型（Luyang Ⅲ-class）飛彈驅逐艦「南京號（舷號155）」。兩艦後續於6月8日至9日在喜界島東方海域遊弋，10日則通過奄美大島與橫當島之間海域，向西南方向返回東海。

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同日另一份通報指出，6月10日上午6時許，海自在口永良部島西方約80公里處，發現向東北航行的中國海軍815A型（Dongdiao-class）電子偵察艦「開陽星號（舷號796）」。該艦隨後穿越大隅海峽東進，進入太平洋海域。

這是自6月1日防衛省公布「遼寧號（舷號16）」航空母艦動態以來，首度再度發布中國海軍艦艇相關訊息；而日本公布「遼寧號」動態最後停留在5月29日，沒有後續監控訊息，也沒有該艦最新動態。另5月22日穿越沖繩本島與宮古島之間的海域，進入太平洋的075型（Yushen-class）兩棲攻擊艦「安徽號（舷號33）」及054A型「安陽號（舷號599）」也自此「音訊全無」。

不過，在中國海警、海事部門發動大規模「台島以東」執法巡查同時，短短數日內多艘不同類型中國軍艦密集出現在日本近海，顯示中國海軍在該區域的活動明顯增加，日本政府正持續強化西南諸島周邊的警戒態勢。

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