日防衛大臣曬精神手套自曝冷靜 張競提2大問題酸「二百五等級錯誤」

日本自衛隊戰機6日遭解放軍戰機雷達照射引發議論，日本防衛大臣小泉進次郎16日PO出前F-15戰機飛行員、現任統合幕僚長內倉浩昭實際配戴過的手套，手套上寫著「冷靜・嚴格！」藉此讚揚自衛隊員在日前長達30分鐘的中國大陸軍機雷達照射下，仍能保持冷靜完成任務。但中華戰略學會資深研究員張競揪出2個錯誤，強調要打宣傳戰，寫劇本就千萬別閉門造車惹出笑話！

張競昨（17）日在臉書指出，小泉進次郎透過社交網路平臺，刻意展現日本航空自衛隊飛行員與解放軍海遼寧艦艦儎機對峙時，當時飛行員曾凝視在手套上所寫下「冷靜、嚴格」四個漢字，自我告誡控制本身情緒，希望運用訴諸感情手法，來大打宣傳戰；不過張競直言，其中有2大「二百五等級錯誤」。

首先，張競指出，該架戰機不是F-15J，根本就是與解放軍對峙毫無關係的機種，防衛大臣與其個人幕僚竟會犯此種愚蠢，令人質疑專業性滑水準；另外，12月6日第二次對峙時，已經是日落後一個小時，統合幕僚長內倉將軍在演出這個觸摸手套，宣讀文字表達飛行員感情戲橋段時，是否想過，在日落後一個小時F-15J照明昏暗座艙內，能否看到這四個字呢？「要演戲也要查清楚where and when吧？」

張競指，若是思考F-15J座艙儀表與操縱桿配置佈局，自我惕勵的「冷靜・嚴格！」字辭，是貼在儀表板上或是寫在忙著抓控速桿與各個開關，根本閒不下去看左手手套虎口處，「要打宣傳戰，寫劇本就千萬別閉門造車惹出笑話」。

