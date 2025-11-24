日防衛大臣首度視察與那國駐屯地 外交部：有助台海穩定
外交部政務次長吳志中今（24）日上午赴立法院進行專案報告時表示，日本防衛大臣小泉進次郎視察琉球（沖繩）與那國町自衛隊基地，由於與那國島距離台灣很近，日本強化其軍事設施有助於維護台海，也因為日本對台灣沒有領土聲張及敵意，此舉有助於台灣國家利益。他強調，對台灣來說「越多朋友越好」。
立院外交及國防委員會今天邀請國安局、外交部專案報告「日本首相高市早苗『台灣有事說』及『安保三文件修正』對區域安全及台海穩定的情勢研析」，並備質詢。
吳志中在會前受訪表示，日本、美國、歐洲是台灣不斷強化關係的盟國，加強與這些國家的關係，對台灣來說是重要的，因此除了歐洲，台灣與日本關係的維持也非常好，「最重要的是維持良好關係，一起捍衛區域和平，這是外交部最重要責任」。
針對小泉進次郎23日前往沖繩縣與那國町，首度視察陸上自衛隊的與那國駐屯地，民進黨立委陳俊宇關切，由於與那國島鄰近台灣，其位處的戰略位置牽動美、日、台安保重要性，台、日之間是否會建立常態的對話機制。
吳志中回應，日本是主權獨立國家，有權執行任何保護自己領土安全相關事宜，而台灣與日本的對話均持續進行中，且台灣亦被視為理念相近國，雙方會持續合作維護區域和平穩定。
針對陳俊宇關切台、日是否邁向準安全同盟，外交部是否有具體規劃及作為，吳志中表示，以外交部立場而言，實質能夠與日本維護共同利益、確保台海安全才是最重要且務實作法。
吳志中指出，以目前的大陸立場來說，不見得簽署正式安全條約是最好的方法，因此目前沒有要簽訂條約的規劃。陳俊宇提到，高市早苗延續前日本首相安倍晉三的論述，對台灣是有利還是弊。吳志中則分享他近期訪歐的心得，對歐洲而言，不是幫助台灣或幫助誰，而是台海穩定是各界非常重要的利益，其一原因則是很多商船均行經台海，歐洲在外交上的立場都不是火上加油。
吳志中還表示，他感受到日本、歐洲、美國越來越強化「台海和平穩定的共同利益」，同時這也與台灣的利益、世界的利益一致。
