日防衛大臣點破中共威脅 林楚茵批藍白卡國防預算「裝睡叫不醒」

[Newtalk新聞] 日本政府日前公布2026年度防衛預算，高達9兆日圓，約新台幣1.8兆元，創下歷史新高。面對在野議員質疑「增加軍費無助於和平」，日本防衛大臣小泉進次郎強勢回應指出，中國在20年間軍事預算成長7倍，質疑者應該想清楚這樣的話「該跟誰說」。

小泉進次郎強調，若日本什麼都不做，將造成區域軍事失衡，甚至可能讓其他國家誤判日本容易遭入侵；強化防衛能力，反而有助於提升嚇阻力。他也提醒提出反對意見的共產黨議員，前提若是「只有日本單方面增加防衛預算」，本身就是錯誤的假設。

民進黨立委林楚茵今（16）日發文指出，日本在野黨即便不支持防衛預算，也至少讓執政黨在國會充分說明；反觀台灣兩大在野黨的作為，令人憂心。

林楚茵點名，國民黨主席鄭麗文曾稱國防預算占GDP 3%「已經太多」，部分藍營立委更胡亂爆料、抹黑國防採購案；藍白兩黨更兩度聯手封殺「8年1.25兆元」國防特別預算，至今仍卡在立法院程序委員會，連討論機會都不給。

她指出，面對中國軍事威脅，日本選擇提高防衛預算，美國也通過「豪豬法案」力挺台灣，民主國家都在加強防衛、築起安全防線；台灣身處第一線，藍白卻反其道而行，阻擋國防預算，形同「拆牆」。

林楚茵強調，強化防衛才能提升嚇阻力，這是最基本的安全邏輯。她也借用小泉進次郎的話回應藍白兩黨，質疑台灣增加國防預算之前，「應該先去跟中國說」。

