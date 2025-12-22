日防衛相主持「吉井號」下水 預計明年交付海自

記者潘紀加／綜合報導

日防衛大臣小泉進次郎22日赴三菱重工（MHI）長崎造船廠，主持海上自衛隊第12艘、也是最後1艘最上級護衛艦「吉井號」（FFM-12）下水儀式；此前他也赴陸上自衛隊長崎相浦駐屯地，視察西南島嶼防衛戰力。

《日本經濟新聞》報導，「吉井號」22日在三菱重工長崎造船廠，舉行下水暨命名儀式，小泉進次郎親自到場主持，宣布該艦艦名，並依循傳統砍斷繩索，完成下水程序；其為日方首艘以岡山縣東部的吉井川為名的艦艇，在日語中有「吉祥的生命之泉」之意，與護衛艦「守護和平、庇護國民」的使命相呼應。「吉井號」後續將展開艤裝和一系列海試，預計2026財年交付，未來服役後，可望成為海自新銳戰力中堅。

報導指出，日本規劃打造12艘最上級護衛艦，最後1艘「吉井號」如今完成下水，象徵計畫達階段性成果，此後將加快12艘後繼改良型製造進程，而最上級護衛艦升級版8月也獲選贏得澳洲海軍小型通用巡防艦計畫，因此相關研發同時有助促進日澳防衛合作。

此外，小泉進次郎21日前往陸自長崎相浦駐屯地，視察水陸機動團，以及隸屬九州佐賀駐屯地「輸送航空隊」的 V-22「魚鷹」傾斜旋翼機操演，還親自乘坐AAV-7兩棲突擊車，確保自衛隊具備優異投射能量，有效應對西南島嶼日益嚴峻的安全挑戰。

海自最後1艘最上級護衛艦「吉井號」下水，未來服役後，將成為新銳戰力中堅。（取自小泉進次郎「X」）

小泉進次郎（中）親赴長崎造船廠，主持「吉井號」下水儀式。（取自小泉進次郎「X」）

小泉進次郎此前在陸自長崎相浦駐屯地，視察水陸機動團和「輸送航空隊」所屬 V-22操演。（取自小泉進次郎「X」）

小泉進次郎（右後）親自乘坐AAV-7兩棲突擊車，實地了解車輛性能。（取自小泉進次郎「X」）