日防衛相小泉巡視沖繩防「台灣有事」 中方文攻武嚇不停

中國海警船連續8天出沒釣魚台海域，22號又出現4艘搭載艦砲的中國船隻。日方為提升軍事應對，防衛大臣小泉首次視察沖繩的自衛隊基地，強調要加強西南諸島的防衛設施，特別是應對台灣有事的緊急情況。同時，中國外交部長王毅對日提出三個「絕不允許」，雙方的角力不斷升級。

釣魚台海域又成為新聞焦點，日本海上保安本部22號指出，在釣魚台附近再度發現4艘中國海警局船隻，船上還搭載艦砲，這已經是中國連續第8天，派出官方船隻在釣魚台附近航行，面對赤裸裸的挑釁，日本也加強軍事應對。

日本防衛大臣小泉進次郎：「我現在在航空自衛隊的入間基地，接下來，我會搭乘這架C－2運輸機，前往宮古島、石垣島和與那國島。」

日本防衛大臣小泉進次郎22號搭乘C－2運輸機前往沖繩縣，這是小泉上任以來，首次造訪沖繩縣的自衛隊基地，小泉表示造訪日本的西南諸島，是為捍衛日本的領土、領海、領空，同時也再次提起，考慮到「台灣有事」的緊急情況，有必要在諸島建造完善的避難設施，以便居民能夠暫時撤離。

日本防衛大臣小泉進次郎（11／01）：「針對我們國家固有的領土，尖閣諸島（釣魚台），我強烈要求中國即刻停止，在今年5月，其海警船和直升機，對我們領空領土的侵犯活動。」

小泉在本月初訪問馬來西亞期間，曾與中國國防部長董軍舉行會談，期間小泉向董軍表達，對於中國在東海以及釣魚台周遭海域，日益頻繁的軍事活動，日本感到十分憂慮。

中國外交部長王毅（03／07）：「藉台灣生事就是給日本找事，防止軍國主義陰魂復活，這是日本時刻，不可鬆懈的應盡義務。」

中國外交部長王毅此前就警告過日本台灣問題的立場不容動搖，22號他在訪問中亞塔吉克首都杜尚貝與塔國外長舉行首次戰略對話時，點名日本首度提出「三個絕不允許」，不允許日本右翼勢力的崛起，不允許外部勢力介入台灣，以及不允許軍國主義復活。中日關係的日益緊張，無論是軍事對峙還是外交角力都逐漸升級。

