日防衛相小泉訪橫須賀基地 登美「海狼號」核動力潛艦

記者賴名倫／綜合報導

日本防衛大臣小泉進次郎19日訪問駐日美軍橫須賀基地，並先後登上美國海軍核動力攻擊潛艦「海狼號」（SSN 21）、海上自衛隊柴電潛艦「清龍號」潛艦（SS-509），慰勉美軍官兵與自衛隊員辛勞，同時宣示美日同盟持續深化防衛合作的明確承諾。

「日本放送協會」（NHK）報導，防衛相小泉於19日下午抵達橫須賀，並獲邀登上16日抵達日本的「海狼號」，進入艦內參訪動力、作戰系統與內部設施並聽取簡報；此外，他也登上「清龍號」潛艦，，向長期在密閉空間執勤、承擔各項情監偵與作戰任務的2艦艦組員表達慰勉與肯定。由於日本防衛省目前正著手評估，考慮為新世代潛艦配備核反應爐，藉此大幅延長水下執勤時間與作戰彈性，因此雖然方案尚未定案，但小泉登上美國海軍核動力潛艦之舉，對強化美日安全防衛合作仍深具重要意義。

此外，日本防衛省防衛裝備廳（ATLA）同日也發布照片，介紹最新開發的「12式反艦飛彈增程改良型」（12SSM-ER）實彈射擊概況，並證實其從今年10月以來，已經在美國加州的飛彈靶場陸續進行7次射擊測試；防衛省則強調，這款新銳武器目前已首批交付陸上自衛隊服役，並可望於本財政年度時程內正式宣布完成開發，未來可望善用匿蹤外型設計與900公里射程，有效強化遠距打擊能力，加強嚇阻潛在對手侵略威脅。

日本防衛相小泉（右2）19日訪問橫須賀基地，登上美軍「海狼號」潛艦訪問。（ 取自防衛省「X」）

防衛裝備廳證實，「12式反艦飛彈增程改良型」自今年10月起已陸續完成多次射擊測試，有助大幅提升日本嚇阻能量。（取自防衛裝備廳「X」）