日防衛相小泉訪沖繩 宣示深化美日同盟合作

記者賴名倫／綜合報導

日本防衛大臣小泉進次郎7日訪問沖繩，會晤美國陸戰隊第3遠征軍（3rd MEF）軍長特納中將，針對普天間基地遷移與邊野古基地工程進度交換意見，除宣示共同合作推動進度，也重申美日同盟將持續強化嚇阻戰力、堅定維護區域和平穩定。

「日本放送協會」（NHK）報導，防衛相小泉於7日抵達沖繩後，第一站先前往為二次大戰戰役設立的「沖繩戰死者墓苑」獻花弔念；隨後則前往美軍基地，與特納中將舉行會談，宣示持續根據在地民意需求，推動美軍基地遷移計畫；同時也將繼續攜手合作，鞏固美日同盟應變效能與嚇阻戰力。他也於稍後與名護市市長渡具知武豐、邊野古地區周邊民意代表會晤，聽取在地意見，並承諾日本政府將提供財政資源與履行承諾，全力降低邊野古基地興建工程、以及未來美軍部隊進駐過程造成的影響與負擔。

報導還說，小泉8日上午則前往沖繩中部的宜野灣市市政府大樓，在市長佐喜真淳陪同下，實地了解普天間基地美軍軍機起降作業與噪音問題，並承諾將繼續落實普天間基地遷移計畫、降低居民負擔；此外也後視察沖繩防衛局、會晤嘉手納基地周邊地方首長，就協調相關作業與支持美日同盟合作的付出表達感謝。

防衛省表示，小泉8日也前往當地自衛隊駐屯地視察，慰勉堅守崗位的自衛隊員辛勞，藉由實地視導西南群島防務，傳達美日同盟堅強承諾。

日防衛相小泉（右）7日訪問沖繩，會晤陸戰隊第3遠征軍軍長特納中將，宣示持續深化美日合作。（取自小泉進次郎「X」）

日防衛相小泉8日前往宜野灣市市政府大樓，實地了解普天間基地軍機起降噪音影響。（取自小泉進次郎「X」）

